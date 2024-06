O sofrimento que uma jovem enfrenta após fazer uma inocente tatuagem do Ursinho Pooh

Uma jovem fez uma tatuagem do popular personagem animado Winnie The Pooh há dois anos e, devido a uma forte reação alérgica, ela continua vivendo um verdadeiro calvário. Seu nome é Lydia e ela é espanhola.

Ela é uma mulher fanática pelo simpático urso amarelo da Disney e por isso quis desenhá-lo em sua coxa direita. No entanto, ela nunca imaginou que seu amor pelo animal lhe causaria tanto dano e tantos problemas ao longo do tempo, de acordo com informações do site TN.

Lídia já tinha outras tatuagens em seu corpo, mas esta seria a primeira com tinta colorida. Embora tenham avisado que poderia ter problemas com essa tinta, ela se recusou: "Não quis fazer o teste de alergia porque achava que meu corpo aguentaria, mas não foi o caso", detalhou com pesar no programa de entrevistas da televisão espanhola, Espejo Público.

Agora, dois anos depois de tê-lo feito, a jovem está com dor e a tatuagem tem um aspecto estranho, pois nunca conseguiu cicatrizar. Toda a parte amarela está coberta por uma crosta, que pode se formar nos dias seguintes à intervenção. No entanto, no caso dela, já passou muito tempo.

Lydia está relutante quanto à ideia de remover a tatuagem: "Eu amo o meu Ursinho Pooh"

"A tinta me deu alergia. Agora eu rio, antes não. Simplesmente, a tinta me deu alergia", comentou a mulher afetada e embora tenha garantido que para recuperar "pode ser refeito", antes seria necessário fazer vários testes para saber qual foi o que gerou essa reação.

“Dói muito, tenho medo, por isso continua igual. Tenho o tatuagem há dois anos e continua igual. Tenho medo de retocá-la novamente, simplesmente pelo dor que me causou”, confessou Lydia.