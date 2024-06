Mulher recusa a doar alimentos à irmã necessitada e explica o motivo

Uma mulher de 29 anos de idade usou o Reddit, desabafando sobre ter se negado a continuar a ajudar sua irmã, de 31, com alimentos. O texto foi publicado no Reddit, por meio do usuário u/Responsible-Ant-2086.

“Tenho feito compras para minha irmã há um ano e meio. Ela estava grávida e desempregada e, embora o marido trabalhasse, eu ganhava muito mais dinheiro que ele e tentava ajudar. Isso significava que sempre que eu fosse ao supermercado sozinha, a levaria e compraria toda a comida para sua casa”, iniciou o texto na rede social.

“Depois que ela teve o bebê e ele começou a frequentar a creche, comecei a pressioná-la para conseguir um emprego e se tornar mais independente financeiramente. Ela finalmente conseguiu um emprego há cerca de três meses. Avisei que pararia de pagar por sua comida, mas na verdade não dei continuidade nos primeiros dois meses. Acho que estava acostumada com a rotina”, continuou o texto, abordando o costume da irmã em receber mantimentos gratuitos todos os meses.

Hábito rompido

Segundo a autora do texto, ela decidiu não comprar mais mantimentos para a irmã e a lembrou de adquirir suas próprias coisas. No entanto, continuou sendo acompanhada no mercado.

“Cerca de duas semanas atrás, finalmente coloquei o pé no chão e parei de comprar as coisas dela e não a trouxe comigo. No começo ela ficava aparecendo na minha casa durante as refeições e comendo aqui (aparecendo no café da manhã e depois vindo mais tarde na hora do almoço). Cerca de uma semana depois disso, falei a ela que ela não era mais bem-vinda durante as refeições”, desabafou.

Após dispensar a irmã, a mulher recebeu diversas mensagens dela dizendo que chorava de fome e não tinha comida em sua casa. Além disso, passou a pedir mais mantimentos.

“Eu sei que ela recebeu o pagamento [do trabalho] e perguntei para onde foi todo seu dinheiro e ela disse: ‘Ah, eu tinha algumas coisas para pagar’. Depois de pressioná-la, falou que emprestou algum dinheiro para uma amiga”, escreveu.

Em resposta, a autora do relatou alertou sua irmã para ter mais responsabilidade e essa foi sua resposta final. Ainda assim, se sentiu mal por ter de dar um basta naquela história.