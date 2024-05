Mulher dá um basta em comentários de sua irmã ao ver filho autista sofrer comparação: “Dói”

Uma mulher, de 28 anos de idade, se revelou incomodada com as comparações de sua irmã feitas acerca do filho autista, Leo, de quatro anos. Emily, a irmã, tem uma filha neurotípica de cinco anos e costumava compará-la com a outra criança. O ocorrido foi compartilhado em um fórum do Reddit.

ANÚNCIO

“Emily costuma dizer coisas como: ‘Oh, minha filha já consegue contar até 100. Quão alto Leo pode contar?’ ou ‘Minha filha tem muitos amigos na pré-escola. Leo brinca muito com outras crianças?’”, relatou a mulher no Reddit, por meio do usuário u/Puff_Panda420.

“Embora eu saiba que ela ama a filha e tem orgulho dela, essas comparações me fazem sentir como se ela estivesse destacando as diferenças e deficiências de Leo”, continuou o desabafo.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Mulher se “vinga” dos pais após ter aniversário esquecido por eles e ser exposta nas redes sociais”

Incômodo manifestado

Durante uma reunião de família, Emily teria feito outro comentário comparando as habilidades de sua filha com as de Leo. No entanto, a mãe do menino não deixou passar. A fim de dar um basta na situação, manifestou seu incômodo de um modo firme.

“Finalmente respondi e disse a ela: ‘Emily, gostaria que você parasse de comparar nossos filhos. Leo está indo muito bem à sua maneira, e dói quando você constantemente aponta o que ele não está fazendo.’ Sim, eu disse isso com atitude e tenho certeza de que alguns palavrões foram lançados na mistura”, desabafou a mulher.

As reações não poderiam ser diferentes da esperada: segundo a mulher, sua irmã não levou o discurso da melhor forma e a acusou de se exceder.

ANÚNCIO

“Emily pareceu chocada e ficou muito chateada. Disse que eu estava sendo excessivamente sensível e que ela estava apenas compartilhando as conquistas da filha. Agora minha mãe acha que fui muito duro e deveria me desculpar, mas sinto que precisava defender meu filho”, finalizou a autora do texto na rede social.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.