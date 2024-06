Homem pulou em cima de uma baleia orca e isto foi o que aconteceu

Um homem foi multado em 600 dólares neozelandeses (US$367) por ter se lançado sobre uma orca na Nova Zelândia em uma aparente tentativa de tocá-la ou “golpeá-la”, conforme relatado na terça-feira pelo Departamento de Conservação do país oceânico (DOC, na sigla em inglês).

Num vídeo divulgado nas redes sociais no mês passado, pode-se ver como o sujeito salta de um barco para a água onde estão duas orcas.

Hayden Loper, oficial de investigação do DOC, classificou o comportamento do sujeito como "estúpido" e afirmou que "demonstra um surpreendente desprezo pelo bem-estar" da fauna.

Segundo Loper argumentou, a Lei de Proteção dos Mamíferos Marinhos foi violada, que proíbe "nadar", "incomodar" ou "assediar" esses animais aquáticos.

A seguir o vídeo:

As orcas são conhecidas em inglês como baleias assassinas, mas na verdade fazem parte da família dos golfinhos e não costumam ser agressivas com os humanos na natureza.

Por que as orcas não atacam os humanos?

Os humanos não fazem parte da base alimentar das orcas porque não compartilhamos habitat com elas. No entanto, como as orcas são predadoras, se os humanos estiverem muito próximos ou dentro da água onde elas estão e nos aproximarmos delas, elas podem se tornar perigosas para nós.

Aos navegantes é aconselhado manter-se o mais próximo possível da costa e mudar para águas menos profundas se encontrarem orcas. Além disso, enfatiza-se a importância de não parar a embarcação durante um encontro com orcas e evitar aproximações perigosas que possam causar acidentes ou lesões.

No entanto, em outubro de 2023, a National Geographic publicou um artigo intitulado “As orcas estão cada vez mais violentas: Tubarões, baleias e navios são suas principais presas”.

No mesmo é indicado que até 2019 não havia casos de orcas caçando baleias-azuis, mas em março de 2023, pesquisadores australianos testemunharam um assassinato surpreendente. Um grupo de orcas encurralou e despedaçou uma baleia-azul adulta, que morreu uma hora depois. Este comportamento estranho ainda não tem uma explicação definitiva.