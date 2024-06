Aposentado de 81 anos, responsável por atacar vizinhos com estilingue, é encontrado morto dias após enfrentar tribunal

Raymond King, de 81 anos de idade, foi acusado de atacar seus vizinhos com estilingue por quase uma década na Califórnia, nos EUA. O octogenário acabou enfrentando o tribunal e foi responsabilizado pelos atos de vandalismo, porém encontrado morto dias após os eventos na Justiça.

O corpo de King foi encontrado dentro de uma casa em Azusa na quarta-feira (29) pela manhã, conforme informações da polícia ao Los Angeles Daily News. Apesar da surpresa, o sargento da polícia de Azusa, Nick Covarrubias, informou não haver evidência criminal.

O escritório do médico legista local apontou a morte de King como causa natural de doença cardiovascular aterosclerótica. A condição vascular está relacionada com a danificação dos vasos sanguíneos responsáveis por transportar oxigênio do coração, impulsionada por colesterol e pressão altos, além de diabetes.

Aposentado de 81 anos, responsável por atacar vizinhos com estilingue, é encontrado morto dias após enfrentar tribunal

Apesar da prisão do octogenário, ele teria se declarado inocente no Tribunal Superior de West Covina. Segundo o canal ABC 7, o infrator foi acusado de passar nove anos disparando rolamentos de esferas de metal contra casas e veículos de seus vizinhos por meio do estilingue.

Histórico na justiça

King teria enfrentado cinco acusações de vandalismo no geral, além de duas acusações por danificar a propriedade de seus vizinhos. De acordo com as alegações, ele teria destruído diversas janelas e parabrisas de carros.

Apesar de as autoridades constataram que King era responsável pelos rolamentos causadores de danos por meio de seu estilingue, foi liberado da custódia após sua equipe jurídica alegar seus vários problemas de saúde. No entanto, recebeu ordens para não ficar em sua casa em Azusa.

O aposentado recebeu instruções sobre manter uma distância de pelo menos 200 metros das casas na qual costumava atacar, bem como evitar contato com as vítimas e deixar o estilingue. No entanto, foi encontrado morto após a passagem pelo tribunal da região.