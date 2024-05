Biblioteca desiste de cobrar taxa por livros destruídos se locatário mostrar verdadeiro culpado

Uma biblioteca nos EUA viralizou nas redes sociais, após desistir de cobrar a taxa por destruição de livros caso o locatário mostre que o responsável seja um cãozinho. A Biblioteca Pública de Middleton, em Wisconsin, aderiu à iniciativa para homenagear os pequenos, sendo possível derrubar a cobrança desde que receba a foto do pequeno “vândalo”. Relato extraído do portal The Dodo.

“Fomos fortemente inspirados pela Biblioteca Pública de Worcester, MA, que recentemente ofereceu a oportunidade de isentar multas mostrando aos funcionários a foto de um gato”, informou Rebecca Light, bibliotecária de serviços de apoio da Biblioteca Pública de Middleton, ao The Dodo.

“Embora a Biblioteca Pública de Middleton não cobre mais taxas de atraso para materiais vencidos, cobramos por materiais perdidos ou danificados. Rapidamente a conversa mudou para a frequência dos materiais realmente danificados pelos nossos amigos peludos, e pensamos que seria divertido adaptar este excelente programa de perdão para mostrar esses ‘infratores’”, completou a bibliotecária do local.

Viral nas redes sociais

A fim de promover o programa, os responsáveis pelas redes sociais da biblioteca começaram a publicar registros dos pequenos infratores. O resultado acabou sendo um sucesso, haja vista o excesso de fofura saltando pelas telas dos seguidores.

“A recepção foi selvagem”, disse Light. “A segunda postagem com o cachorro Quik realmente decolou.”

Apesar de a iniciativa ter começado focando nos cãezinhos, a biblioteca decidiu perdoar as taxas de todos os locatários que tenham os livros destruídos por pets no geral.

“Até agora apresentamos quatro cães mastigadores, mas estou ansioso pela diversidade de animais que poderemos ver”, disse Light.

Graças ao trio de cãezinhos Sky, Quik e Daisy, a campanha tem sido um sucesso. Além de ajudar a promover as redes sociais da biblioteca, tem ajudado a salvar o bolso de diversos locatários e pais de infratores peludinhos.