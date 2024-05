Mulher reprova sua esposa após não ser acordada mesmo após tentativas: ‘Deveria ter se esforçado mais’

Uma mulher, de 35 anos, revelou ter sido reprovada por sua esposa, de 36, após não conseguir acordá-la para passar mais tempo com ela e com as filhas. No reddit, por meio do usuário u/Sea_Chocolate_8450, o relato diz que ambas são casadas há 10 anos e têm duas filhas juntas, sendo uma de quatro anos e a outra de seis.

“Heather é médica e trabalha horas ridiculamente longas e fica cansada. Ontem ela voltou para casa depois de ficar fora o dia todo (estava de plantão e precisava fazer uma cirurgia de emergência), me disse que ia dormir por algumas horas e me pediu para acordá-la na hora do jantar para que ela pudesse ver as meninas e eu um pouco”, iniciou o texto na rede social.

“Ela dormiu por volta das 17h. Tentei acordá-la às 19h. Chamei-a, balancei-a suavemente, dei-lhe um beijo na bochecha, mas não se levantou. (Ela tem o sono muito leve e essas coisas a acordam 90% do tempo). Achei que precisava descansar e deixá-la dormir. Heather dormiu até a manhã seguinte, quando precisava ir trabalhar”, continuou.

Reprovação de atitude

Segundo o relato, a relação ficou abalada após a mulher não conseguir acordar sua esposa na noite anterior.

“Heather ficou muito chateada na manhã seguinte, dizendo que eu deveria tê-la acordado e que fiz com que ela perdesse um dia inteiro de tempo com a família. Expliquei que ela não se levantou e Heather disse que eu deveria ter me esforçado mais para acordá-la”, escreveu.

Segundo a autora do texto, ela entende a preocupação de sua esposa em estar presente na família, a fim de as duas filhas crescerem à sua vista. No entanto, deixou sua esposa dormir, pois presumiu que estava mais cansada em comparação ao habitual.

“Queria ajudá-la a estar bem descansada para o dia seguinte”, finalizou o texto no Reddit.