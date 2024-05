Homem se nega a dar direitos parentais de seu filho para a noiva e explica o motivo

Um homem, de 25 anos de idade, revelou ter se negado a compartilhar a guarda de seu filho, de cinco anos, com a atual noiva. Em um relato compartilhado no Reddit, ele revelou ter tido um caso rápido com a mãe de sua criança aos 19 anos e acabou ficando com o menino desde então. Na plataforma, ele explicou o porquê se nega a dividir a custódia com a parceira atual.

ANÚNCIO

Com a guarda exclusiva da criança, o rapaz revelou ter sido difícil lidar com a paternidade solo inicialmente, haja vista sua necessidade de criá-lo e servir ao exército ao mesmo tempo. No entanto, conheceu sua parceira atual dois anos e meio depois.

“Estamos juntos há cerca de 3 anos e temos um filho de sete meses. Ela está alegando que quer os direitos dos pais sobre meu primeiro filho, o que é um grande gesto, mas as coisas parecem ficar complicadas de vez em quando”, revelou ele, por meio do usuário u/Own_Extension7311 na rede social.

Leia mais um relato do Reddit:

Conflito instaurado

Segundo o rapaz, quando as coisas fogem do controle dentre as discussões, sua noiva manifesta rancor e ameaça levar o bebê de sete meses embora consigo. Esse tem sido um dos motivos pelo qual ele se mantém resistente em não dividir a parentalidade do primeiro filho com a parceira.

“Pretendo me manter firme até um futuro distante e já disse isso a ela. Ela está chateada e diz que se eu estiver comprometido com ela, daria a ela a custódia dos pais agora. Eu sei que pode parecer idiota da minha parte, mas não acho que deva tomar uma decisão desse calibre para provar que estou comprometido”, finalizou o texto na rede social.