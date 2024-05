Jovem aplicou truque com IA para conseguir emprego depois de ser rejeitado 65 vezes

Nas redes sociais, há pessoas que se dedicam a dar conselhos e recomendações que podemos aplicar no currículo para conseguir emprego. Desta vez, foi uma jovem que revelou no TikTok um truque infalível - com a ajuda da Inteligência Artificial (IA) - que a ajudou a conseguir um emprego depois de ter sido rejeitada várias vezes.

ANÚNCIO

Um vídeo de Cami Petyn se tornou tão viral a ponto de alcançar mais de um milhão e meio de visualizações. No vídeo, ela conta como conseguiu três empregos de meio período em um curto período de tempo. Ao longo de mais de dois minutos, ela explicou que enviou seu currículo mais de 65 vezes para diferentes empresas, mas não recebeu nenhuma ligação de volta.

Este é o truque

Diante da situação de desespero por conseguir emprego, ela teve uma ideia brilhante com um método incrivelmente distópico. Assim que o colocou em prática, chamou a atenção de várias empresas. Segundo a jovem, muitas empresas atualmente utilizam a Inteligência Artificial para fazer a seleção de currículos.

A ferramenta foi programada para encontrar certas palavras-chave que são incluídas na oferta de emprego. Mesmo que o candidato tenha a experiência necessária, ele pode ser descartado pela IA simplesmente por não ter essas palavras precisas em seu currículo. É aí que entra em cena a seguinte manobra:

Como a jovem americana explica, o primeiro passo é deixar o perfil profissional exatamente como foi redigido inicialmente. Em seguida, copie o texto da oferta, crie uma tabela no currículo e cole-o.

Essas palavras devem estar em branco e minimizadas o máximo possível. Ao ponto de não serem percebidas pelo olho humano. Apenas a inteligência artificial será capaz de vê-las e selecioná-las.

Petyn assegura que este processo deve ser feito no currículo sempre que se candidatar a uma vaga. Vale ressaltar que isso funcionou para ela e agora ela tem três empregos de meio período.