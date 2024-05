De smoking, Golden Retriever surpreende ao carregar alianças em casamento

Durante uma cerimônia de casamento na cidade de Liverpool, Inglaterra, um cão da raça Golden Retriever chamado Panqueca conquistou todos os corações presentes.

ANÚNCIO

Vestido elegantemente em um smoking, o dog teve a honra de carregar as alianças dos noivos até o altar, uma tarefa geralmente reservada para pajens humanos. O momento foi tão único que ele poderia ser chamado de “cajem”, uma brincadeira com as palavras “cão” e “pajem”.

Uma entrada triunfal

Quando o padre anunciou a necessidade das alianças, as portas da igreja se abriram e Panqueca apareceu, correndo pelo corredor com uma mistura de pompa e diversão.

Sua entrada não foi apenas um ponto alto da cerimônia, mas também uma quebra encantadora da formalidade usual de casamentos. Ao chegar ao altar, o noivo pegou as alianças que estavam presas ao terno do pet, e a cerimônia prosseguiu com um toque extra de alegria.

A presença de Panqueca foi uma surpresa planejada pelos noivos que optaram por não ter daminhas ou pajens humanos. Em vez disso, seu querido pet assumiu esse papel, trazendo um elemento de surpresa e diversão que encantou todos os convidados.

APROVEITE E LEIA TAMBÉM: Professora do RJ conquista 20 milhões de views ensinando pontuação com música

A escolha refletiu não apenas a importância de cão para o casal, mas também seu desejo de tornar seu dia especial verdadeiramente memorável e personalizado.

Vestido em um smoking sob medida, Panqueca desfilou pelo corredor central da igreja, seu pelo brilhante e bem cuidado complementando o elegante traje.

A reação dos convidados foi imediata: sorrisos, risadas e muitos acenos de aprovação enquanto ele passava. E, como não poderia deixar de ser, ao chegar ao altar, ele foi recebido com carinhos tanto dos noivos quanto do padre, que aproveitou a oportunidade para demonstrar seu afeto pelo bem-vestido portador de alianças.