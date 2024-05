Professora do RJ conquista 20 milhões de views ensinando pontuação com música

Carliene Gerald, uma professora muito criativa de 29 anos da Escola Municipal Fernando de Noronha, localizada no bairro Vila Brasília, Rio de Janeiro, tem revolucionado a maneira como a pontuação é ensinada para os estudantes do ensino fundamental.

Utilizando a música como ferramenta pedagógica, ela compôs canções que incorporam regras de pontuação, transformando uma aula potencialmente monótona em uma experiência vibrante e memorável para seus alunos.

Uma sala de aula musical

O sucesso do método de Carliene foi evidenciado quando um vídeo, postado em sua conta do Instagram, atingiu impressionantes 20 milhões de visualizações.

O clipe mostra a professora cantando sobre vírgulas, pontos finais e exclamações, enquanto gestos lúdicos acompanham cada linha da música, reforçando visualmente os conceitos ensinados. “Vírgula, pausa, tem coisa pra falar.

Ponto final, já é hora de encerrar. Exclamação, uma emoção vou expressar”, canta ela, enquanto os alunos, claramente entusiasmados, acompanham cada palavra com atenção.

Não se limitando apenas às pontuações, Carliene expandiu seu repertório musical para abordar outros temas educativos e pertinentes, como os povos indígenas e medidas preventivas contra a dengue.

Em outra canção popular entre os estudantes, ela canta sobre como combater a dengue, um problema de saúde pública relevante no Brasil. “O mosquito da dengue gosta de picar, cuidado ele é esperto demais.

O repelente eu vou passar, tampando a caixa d’água, não deixando água parada, cuidado, ele é esperto demais”, ensina através da música.

Educação e influência nas redes sociais

O impacto de Carliene ultrapassa os muros da escola. Com mais de 246 mil seguidores no Instagram, ela se tornou uma influenciadora educacional, compartilhando seus métodos de ensino e interagindo com uma ampla comunidade online.

Um momento particularmente tocante foi quando ela descobriu que muitos de seus alunos a seguiam através das contas de seus pais. “Vocês me viram na internet?”, perguntou ela em uma aula, recebendo um entusiástico “SIM!!!” como resposta.

A proposta da professora para o ensino é apoiada por pesquisas que destacam os benefícios da música como ferramenta educacional.

A atividade musical não apenas engaja o sistema auditivo, mas também estimula a cognição, a motricidade e os sistemas sensoriais e de recompensa do cérebro, facilitando uma aprendizagem mais efetiva e agradável.