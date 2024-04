Irmã Marluce: conheça a idosa ‘crossfiteira’ de 61 anos que ficou famosa ao levantar mais de 100kg no supino

Quem quer cuidar bem da saúde, sabe que, quanto antes a prática de exercícios físicos regular for iniciada, acompanhada de alimentação correta, melhor será o seu envelhecimento.

Contudo, este não foi o caso da Irmã Marluce, que precisou passar por problemas de saúde para engajar na prática de exercícios, há seis anos.

“Estava obesa, com quase 100 kg. Isso atrai muita enfermidade e veio o descontrole da pressão arterial. Na época, estava indo todo mês para UPA tomar medicação. Em um dos atendimentos, fui encaminhada para um cardiologista”, explica a mulher de 61 anos em entrevista ao site ‘Viva Bem’.

Ao passar com um especialista, a notícia preocupante foi dada: “Ele disse que eu teria que começar alguma atividade física, mudar a alimentação, senão a coisa ia piorar.”

Quem é a Irmã crossfiteira?

Marluce dos Santos é dona de casa e moradora de Jaboatão dos Guararapes (PE). Ela ganhou fama na internet nos últimos dias após surpreender os internautas levantando 102 kg do chão.

Conhecido como levantamento terra ou deadlift, esse exercício é comum para a irmã, e faz parte da sua rotina de treinos no crossfit, iniciada há dois anos. É importante ressaltar que a mulher está sempre com seu ‘look cristão’.

A nova vida foi iniciada aos poucos, até Marluce ficar ‘saradona’.

“O médico recomendou alguns alimentos que eu não poderia comer mais e desde então deixei de lado. Comecei a fazer uma hora de caminhada por dia e mudar a alimentação, introduzindo legumes, frutas e tomando mais água. Antes, passava dias sem me hidratar com água”.

A filha Jesana dos Santos, 33, ajudou a mãe a não desistir, pois Marluce achava que a academia era “lugar de jovens e sarados”.

“Tinha receio de me sentir desconfortável, porque para mim era um ambiente para jovens e sarados, mas ela insistiu tanto que fui em uma aula experimental e me apaixonei.”

O crossfit veio tempo depois, após a academia que ela frequentava mudar de prédio.

“Eu via nos olhos dela a vontade que ela tinha de treinar, mas eu sabia que ela não tinha condições financeiras”, conta Asalias amiga de Marluce que ajudou com a nova mensalidade.

Fama no Instagram

Um vídeo publicado em 16 de março no Instagram fez Irmã Marluce ficar reconhecida. Usando saias e levantndo 85 kg do chão, alcançou mais de 11 milhões de visualizações, com as outras publicações também explodindo.

“Seguimos firmes no objetivo”, dizia a legenda.

Já em 12 de abril, a publicação foi: “PELA PRIMEIRA VEZ LEVANTEI 100 kilos no DEADLIFT”.

Veja:

Com mais de 260 mil seguidores atualmente, A irmã do crossfit conseguiu emagrecer e reduzir o uso de remédios. Ela também diz que pode comer quase de tudo.

“Eu como arroz, feijão, cuscuz, tomo whey e creatina. Antes eu comia muita besteira, como refrigerantes e doces”.