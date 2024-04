Homem é criticado por se recusar a dividir sua comida com a namorada

Um homem buscou por apoio no Reddit depois de acabar envolvido em uma briga com sua companheira. Segundo ele, a atitude da mulher justificou sua reação uma vez que ele ofereceu diversas opções para ela antes de fazer algo.

Sem se identificar, o homem conta que nesta semana precisou fazer um pequeno procedimento médico para o qual precioso ficar de jejum por um longo período de tempo. Antes do procedimento ele ainda precisou esperar por mais 4 horas devido a um pequeno atraso, o que o deixou com ainda mais fome.

“Quando fui liberado fazia mais de 24 horas que eu estava sem comer, então eu estava com muita fome e cansado quando decidi pedir algo para comer. Eu perguntei para minha namorada se ela queria algo, mas ela disse que não porque preferia cozinhar ao invés de pedir delivery. Eu disse que tudo bem, mas que eu pediria algo para mim”, explica.

“Assim que minha comida chegou eu estava sentado, comendo e descansando, quando ela perguntou se poderia pegar um pouco. Eu perguntei se ela estava falando sério e disse que perguntei várias vezes se ela queria algo do delivery e ela disse que não. Só quando eu sentei para aproveitar meu jantar foi que ela decidiu que queria algo”.

Ele ficou incomodado

Irritado com a atitude da companheira, ele conta que tentou explicar a ela que pediu uma quantia a mais de comida porque estava com muita fome e que ela sabia de sua situação. Diante disso, ela respondeu que também estava com fome, o que deixou o homem totalmente irritado.

“Eu falei para ela que ela só não tinha comido antes porque não tinha feito a própria comida e que isso não significava que ela poderia chegar e pegar a minha. Reforcei que se ela quisesse pedir algo era só ela dizer e escolher algo, ou ir a cozinha e cozinhar ao invés de comer a minha comida”.

“Ela disse que eu estava sendo egoísta e que tinha o bastante para dividir com ela. Eu errei em não dividir?”, questiona o homem.

Para os usuários do Reddit, ele não agiu errado ao se recusar a dar parte de sua comida para a namorada.

“Você deu várias chances para ela pedir algo e ela se recusou, você não agiu errado”, comentou uma pessoa.

“Concordo com sua atitude, você não foi egoísta ao se recusar a compartilhar sua comida”, finalizou outra.