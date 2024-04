Homem é orientado a mentir sobre seu nome após a namorada descobrir uma infeliz coincidência

Um homem buscou por apoio no Reddit depois de descobrir que seu nome faz com que a companheira precise reviver alguns traumas do passado. Depois de algumas situações incômodas, ele decidiu buscar por ajuda para saber como lidar com a situação.

Sem dizer seu nome o homem revela que vem se encontrando com a companheira há 2 meses e que os dois se conheceram em um aplicativo de relacionamentos. Como seu nome no aplicativo estava identificado com suas iniciais, a companheira só soube seu nome por extenso nas últimas semanas, e isso se mostrou um problema.

“Acontece que meu nome é o mesmo nome do ex-marido dela. Ela não sabia disso antes porque meu nome no aplicativo é minhas iniciais. Desde que ela descobriu as coisas vem se tornando estranhas porque ela sempre faz comentários sobre detestar o meu nome e coisas do tipo”.

“Ela chegou a pedir para me chamar pelo meu segundo nome, mas eu recusei porque não gosto dele. Apesar disso, tentei entender o lado dela e disse que ela poderia criar um apelido para mim ou apenas me chamar pelas minhas iniciais, se isso for deixá-la confortável”, explica o homem.

Ele estranhou um pedido

Segundo o homem, apesar de oferecer algumas opções para a companheira nenhuma delas a agradou. Ela então decidiu pedir a ele para se apresentar para seus amigos e familiares utilizando o apelido ou um nome a sua escolha, algo que o deixou completamente desconfortável.

“Eu disse a ela que ficaria tranquilo se ela me chamasse pelo meu apelido ou pelas minhas iniciais se isso a deixasse bem, mas não vou parar de usar o meu nome por isso a deixar desconfortável. Agora ela está magoada e agindo como se devesse ter terminado tudo quando soube sobre meu nome. Eu estou errado aqui? Eu fiz o possível para deixar ela confortável, mas não vou deixar alguém definir como devo ser chamado, ainda mais porque é o meu nome verdadeiro! Entendo se fosse algo estranho ou diferente, mas eu tenho o mesmo nome faz mais de 20 anos e estou bem com ele”, finaliza o rapaz.

Para os usuários do Reddit, ele agiu de forma adequada ao oferecer opções para a companheira, mas ela realmente precisa de ajuda.

“Ela tem alguns problemas complicados por causa do seu nome que é o mesmo do ex dela. Se ficar com ela, tenha certeza de que seu nome não será querido”, comentou uma pessoa.

“Você considerou os sentimentos dela, ela não teve consideração pelos seus. Termine este relacionamento antes que as coisas fiquem ainda mais complexas”, finalizou outra.