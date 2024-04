Adolescente foi linchado e queimado por roubar abacates

Um adolescente de 17 anos foi linchado e posteriormente queimado na paróquia de San Rafael, no cantão de Bolívar, na província de Carchi no Equador, por ter sido pego roubando abacates. Atualmente, o menor está em estado crítico devido às queimaduras de terceiro grau.

ANÚNCIO

Este acontecimento ocorreu na tarde e noite de 25 de abril. Meios de comunicação locais indicaram que um grupo de jovens tinha tentado roubar frutas de uma fazenda, mas foram descobertos e fugiram. No entanto, os donos conseguiram capturar um dos envolvidos.

Os proprietários, cansados de roubos e ataques, que denunciaram que tem ocorrido com frequência, fizeram justiça com as próprias mãos e "lincharam" o jovem. O presidente do Governo Paroquial de San Rafael confirmou.

Recomendados

Após esse incidente, os moradores da região se uniram ao ataque e, nesse momento, colocaram fogo nele.

A família do jovem chegou no momento do incidente e evitou que o jovem morresse no local. Testemunhas mencionaram que, mesmo com chamas no corpo, ele foi resgatado e levado para um hospital.

Os meios de comunicação locais informaram que o adolescente está numa casa de saúde em Ibarra, província de Imbabura, e tem 90% do corpo queimado, com prognóstico reservado.

A polícia está investigando os eventos, mas foi divulgado que não há detidos, no entanto, os parentes da vítima estão exigindo justiça.