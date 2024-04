Jovem se recusa a cuidar dos primos até que a tia compre um celular novo para ela

Uma jovem de 15 anos utilizou o Reddit para pedir a opinião de outras pessoas sobre uma situação inusitada vivida por ela. Segundo seu relato, ela decidiu deixar de cuidar dos primos depois que uma grande confusão aconteceu.

Sem se identificar, a adolescente conta que seus primos de 6 anos estão passando algum tempo em sua casa. Como sua mãe e a mãe dos meninos estão fazendo várias coisas fora de casa, acaba sobrando para ela ter que ficar cuidando dos dois meninos, de seu irmão e sua irmã.

“Meus primos são meio rudes, se é que posso falar isso. Meu irmão, de 14 anos, e minha irmã, de 12, também não querem saber de me ajudar com as crianças. No sábado eu estava fazendo macarrão com queijo para eles e sai para buscar a farinha enquanto a manteiga derretia na panela. Meus primos acharam que seria legal colocar meu celular no fogão”.

“Eles tiraram a panela e colocaram meu celular no lugar, ficou lá por pelo menos 45 segundos antes de eu perceber e tirar, mas ele estava com cheiro de queimado e a tela parou de funcionar. Meu pai não estava em casa quando isso aconteceu”.

Ela foi acusada de ser mal-educada

Segundo a jovem, depois de descobrir que o celular precisaria ir para uma assistência técnica, ela ficou magoada e decidiu colocar um ponto final em toda confusão.

“Assim que minha mãe e minha tia voltaram para casa eu mostrei o telefone para elas e minha mãe ficou brava, mas um pouco menos ao saber que foi obra dos meus primos. Minha tia apenas ignorou e disse um ‘ok’. Eu perdi a paciência e disse que enquanto meu celular não for concertado eu não foi cuidar de mais ninguém”.

“Minha tia falou que não tinha dinheiro para isso e minha mãe ficou irritada comigo por ser mal-educada e por tirar o tempo que ela poderia ter com sua irmã. Agora toda vez que passo perto dela ela apenas resmunga comigo. Eu errei?”, questiona a adolescente.

Para os usuários do Reddit, ela não errou em momento algum.

“Sua tia é a responsável pelos filhos e pelos atos deles. Ela deve pagar pelo seu celular e deveria ter outra reação às atitudes de seus filhos”, comentou uma pessoa.

“Ela não deu a mínima para o que os filhos fizeram com seu celular? Você definitivamente não agiu de forma errada e se sua mãe está tão magoada ao perder o tempo com a irmã, ela que pague pelo seu celular”, finalizou outra.