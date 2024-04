Mãe não poupa as palavras ao falar sobre o casamento da filha: “Foi uma grande piada”

Uma mãe decidiu usar o Reddit para saber se exagerou ao compartilhar sua verdadeira opinião sobre o casamento de uma de suas filhas. Segundo ela, que agora planeja o casamento da outra filha, os erros aconteceram somente porque ela não estava envolvida no planejamento da ocasião.

Sem se identificar, a mãe explica que uma de suas filhas se casou no último ano e que a celebração, apesar de cara, foi terrível para todos os convidados, sendo algo incrível somente para ela e o marido.

“Todo o dinheiro foi somente pensado para ser utilizado com as coisas que o casal queria. Uma das maiores reclamações foi sobre o fato de que os convidados precisaram pagar por suas próprias comidas e bebidas durante a recepção já que os noivos não pagaram por nada”.

“As pessoas chegaram, foram à cerimônia e depois deslocadas para uma outra sala sem nenhuma comida ou bebida sendo servida. A maioria precisou pagar por comidas caras quando a outra escolha era passar fome. Eles também não serviram qualquer tipo de bolo ou doce, fazendo com que fosse uma péssima experiência para os convidados”.

“Depois disso tudo, as pessoas ficaram realmente revoltadas com a situação e desgostaram completamente do casamento”.

Ela precisou intervir

Segundo a mãe, o assunto ficou em segundo plano até que sua outra filha anunciou que vai se casar e pediu ajuda para a mãe com a organização de seu casamento. Na mesma hora, a irmã também se ofereceu para ajudar, mas acabou ouvindo algumas opiniões fortes sobre seu casamento.

“Minha filha disse que não queria ajuda porque seu casamento seria completamente diferente. Quando a outra perguntou o que ela queria dizer com isso, eu acabei sendo honesta e disse o que todos disseram sobre seu casamento e disse que ele se tornou uma piada para todos os amigos e familiares”.

“Não foi novidade para ela que as pessoas detestaram seu casamento, mas a situação acabou em uma grande briga e eu acabei numerando os problemas de seu casamento, ao que ela revelou ser cruel da minha parte, mas foi ela que escolheu gastar todo dinheiro com o vestido, o local da celebração e as fotos, sem deixar nada para a alimentação”, finaliza a mãe.

Para os usuários do Reddit, a mãe poderia ser um pouco mais gentil ao falar com a filha.

“Você poderia falar com ela de forma mais gentil, não precisava jogar as coisas na cara dela”, comentou uma pessoa.

“A atitude dela foi desrespeitosa com os convidados, é claro que sua outra filha não queria ter um casamento do mesmo tipo”, finalizou outra.