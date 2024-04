Não há nada mais devastador do que as guerras, especialmente quando falamos de conflitos globais. No século XX, vivemos isso duas vezes, o que acabou gerando mudanças profundas e consequências para a população. A Primeira Guerra Mundial começou em 1914 e terminou em 1918. Inicialmente foi conhecida como ‘a Grande Guerra’, mas isso durou até o início da Segunda Guerra Mundial em 1939, que foi ainda mais devastadora com um número sem precedentes de vítimas e o uso da bomba atômica criada por Oppenheimer. Décadas se passaram desde então, e as tensões geopolíticas que desencadearam esses conflitos também evoluíram. Mas ainda nos perguntamos: Isso poderia acontecer novamente? Estamos perto da Terceira Guerra Mundial?

O cenário mundial não está isento de guerras e facções, com Israel contra a Palestina capturando a atenção do mundo e, um pouco mais longe, a guerra entre Rússia e Ucrânia. Por isso, diante da dúvida, decidimos recorrer à inteligência artificial para consultar sobre o futuro do mundo, e esta foi a resposta das IAs da Microsoft, OpenAI e Google.

A Terceira Guerra Mundial segundo Google Gemini

Começando pela inteligência artificial do Google Gemini, que - conforme esperado - deu sua resposta começando pelo seguinte aviso: "Como um modelo de linguagem grande, não posso prever o futuro e dizer com certeza quando ou se a Terceira Guerra Mundial começará".

"No entanto, posso dizer-lhe que não há indícios de que uma guerra global em grande escala seja iminente neste momento. Embora existam várias tensões e conflitos geopolíticos em todo o mundo, a comunidade internacional tem trabalhado em grande medida para evitar que escalonem para uma guerra total", complementa a IA, explicando que as atuais tensões não necessariamente poderiam resultar em uma grande guerra.

“Também existem muitos mecanismos e processos em vigor para promover a paz e a diplomacia, como a Organização das Nações Unidas. Embora seja impossível prever com certeza o que o futuro reserva, podemos ter esperança de que a Terceira Guerra Mundial possa ser evitada”, afirma com uma confiança curiosa.

Quando começará a Terceira Guerra Mundial de acordo com o Copilot

Por sua vez, o Copilot, a inteligência artificial criada pela Microsoft, forneceu uma resposta muito diferente e resolutiva, que até nos deu arrepios. E é que decidiu responder usando como fonte o Trevor The Time Traveler,, um indivíduo que afirma ser um viajante do tempo vindo do ano 2049.

Dito isso, vamos ao que importa. O Copilot afirma que "é previsto que a Terceira Guerra Mundial comece em 2030, um conflito global que durará 7 anos".

"Espera-se que este conflito bélico envolva as nações do norte e do sul. No entanto, é importante lembrar que essas afirmações são especulativas e não são respaldadas por evidências concretas", complementa o chatbot.

E encerra dizendo: “É importante lembrar que essas previsões são puramente hipotéticas e não devem ser consideradas como fatos verificáveis. A realidade geopolítica é complexa e está sujeita a múltiplos fatores. Vamos manter a cautela e continuar observando os acontecimentos internacionais com atenção”.

A Terceira Guerra Mundial de acordo com o ChatGPT

Por último, mas não menos importante, a IA da OpenAI também recebeu a mesma pergunta de nossa parte. Neste caso, foi firme em evitar a pergunta, indicando de diferentes formas que não pode "fazer estimativas sobre eventos tão graves e com implicações tão significativas como uma Terceira Guerra Mundial sem base em dados concretos, pois seria irresponsável e antiético".

"O uso de inteligência artificial para especular sobre conflitos armados globais não é apropriado nem ético. A especulação pode ser alarmante e pouco produtiva. Os conflitos internacionais são complexos e são influenciados por múltiplos fatores geopolíticos, econômicos e sociais. É importante focar em como as nações podem trabalhar juntas para resolver conflitos e promover a paz global, em vez de especular sobre guerras futuras", conclui a IA.