Por uma selfie! Mulher perde a vida ao cair de um penhasco

As redes sociais são espaços utilizados por milhões de pessoas todos os dias. Alguns jovens compartilham constantemente material que se torna viral em questão de dias ou minutos. Cada seguidor dessas ‘celebridades’ busca repetir a façanha e viver criando conteúdo, mas o que é mais perigoso que poderiam fazer por alguns likes?

Nas últimas horas, começou a se popularizar, através das redes sociais, a história de Inessa, uma criadora de conteúdo que faleceu ao cair de um penhasco, tudo para conseguir uma foto que depois iria postar em sua conta do Instagram. No vídeo, obtido por uma câmera de segurança, pode-se ver como a falecida e outra pessoa estavam em uma superfície perigosa.

A influenciadora deu um passo em falso e isso fez com que a mulher de 39 anos caísse de uma altura de 50 metros. Alguns meios de comunicação afirmaram que ela decidiu pular a barreira proibida do mirante para conseguir uma foto mais espetacular. No entanto, o movimento infeliz fez com que ela tropeçasse e caísse no vazio, atingindo a praia no pé do penhasco.

