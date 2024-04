Nas redes sociais, rapidamente se difundiu o que muitos consideraram como o pior pênalti de todos os tempos, que ocorreu na primeira divisão do futebol espanhol, especificamente no jogo entre Osasuna e Valencia.

O pior pênalti de todos os tempos

(Foto de Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images) PAMPLONA, ESPANHA - 15 DE ABRIL: CA Osasuna x Valencia CF - La Liga EA Sports (Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Nesta segunda-feira, 15 de abril, foi realizado o último jogo da rodada 31 da liga espanhola, que atualmente é liderada pelo Real Madrid. Este compromisso foi justamente o mencionado entre Osasuna, time onde atualmente joga Johan Mojica, contra o Valencia, que aspira a se classificar para as competições europeias.

Na casa do Osasuna, a equipe visitante estava vencendo, quando aos 97 minutos foi assinalada uma grande penalidade que animou os torcedores com a possibilidade de empate, mas a execução terrível de Ante Budimir acabou por decepcionar a todos, pois ao tentar fazer demais, acabou fazendo menos e se tornou motivo de ridículo em nível mundial.

O jogador croata assumiu a responsabilidade de executar o pênalti, mas não chutou em corrida, em vez disso, parou esperando para ver a direção em que Giorgi Mamardashvili se lançaria, que apostou no canto da sua mão direita, sem contar com a finta.

Entretanto, Budimir freou e tentou mudar a direção da bola, mas não se decidiu e acabou deixando um presente que só faltou o laço, já que o goleiro não teve que se esforçar para que a última bola da partida ficasse em suas mãos.

No vídeo que se tornou viral, ficou a imagem do colombiano Johan Mojica, que saiu correndo para pegar um rebote, mas não pôde acreditar no terrível chute de seu companheiro, e demonstrou isso levando as mãos à cabeça em um gesto evidente de resignação.

Desta forma, com apenas um gol de André Almeida aos 38 minutos, o Valencia garantiu os três pontos.