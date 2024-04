Ele escapou de ser esmagado até a morte graças a uma chamada de sua namorada

Muitos dirão brincando que casos como o da história a seguir demonstram por que os homens devem ouvir suas namoradas ou esposas, mas mais do que uma piada, o incidente mostra como um sujeito escapou de morrer esmagado, por algo que parece ser mais do que um evento fortuito, mas sim coisas do destino.

Um homem americano contou que escapou da morte esmagadora graças a uma ligação de sua namorada, que pediu para ele procurar a carteira que ela havia deixado em sua casa. Como um apaixonado cavalheiro, ele não hesitou em atender ao pedido de sua garota, então saiu do banco do motorista de seu carro e voltou para sua casa para procurar o que lhe foi pedido.

Quando o homem voltou para o seu veículo, ele estava esmagado por uma rocha gigantesca, ou seja, se ele estivesse dentro do carro, teria morrido.

O caso é tão inédito que foi publicado por vários meios de comunicação, incluindo La Vanguardia, que divulgou parte das declarações do homem à estação de televisão KCAL-TV.

“Ela entrou em contato comigo e me disse: ‘Ei, procura a carteira que deixei em casa’”, relatou o indivíduo, chamado Mauricio Henao, especificando que tudo aconteceu em 10 de janeiro de 2023 em Malibu, Califórnia.

Em questão de minutos, ele ouviu o forte impacto enquanto estava em casa procurando a carteira da namorada. Ao sair, o que viu o deixou chocado. Toda a parte de cima do carro estava destruída.

“Senti arrepios porque se não fosse por essa chamada telefônica, provavelmente teria morrido... Os para-brisas terminaram quebrados e o chassi todo retorcido”, expressou.

Agradecimento por não morrer esmagado

O incidente deixou no sujeito uma enorme gratidão por não ter morrido esmagado. Imediatamente, ele ligou para sua namorada para contar e agradecer.

"Eu disse a ela: 'Obrigado por ter me ligado (sobre a carteira), você salvou minha vida'. Simplesmente fiquei surpreso e grato. Agradeci por ter mais um dia", refletiu.

Uma lição que aprendeu é que não voltará a deixar o seu carro naquele lugar, uma vez que é uma encosta propensa a deslizamentos de terra e desprendimento de rochas.

“Fiquei bastante chocado. Sinceramente, não acho que vou estacionar aqui de novo depois disso. Toda essa experiência me deixou um pouco traumatizado”, disse. Até pensou em sua sorte e em tentar a sorte na loteria. “Se tenho tanta sorte, talvez devesse jogar na loteria agora mesmo, porque isso sim é ter sorte, parece-me”.