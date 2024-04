Tatuador brasileiro presente no Guinness consegue o direito de mudar o nome oficialmente para ‘Diabão’: “Já não era a mesma pessoa”

‘Diabão’, que antes era apelido do tatuador brasileiro’, conseguiu adotar o nome na certidão de nascimento. O rapaz, que está presente no ‘Guinness World Records’ como homem com mais implantes em forma de chifre na cabeça, disse que a mudança no registro é a realização de um sonho. “Percebi que já não era mais a mesma pessoa”, disse ele, antes chamado de Michel Praddo.

Agora Diabão Faro do Prado, morador da Praia Grande, litoral de São Paulo, a ideia da mudança de nome surgiu há dois anos. Ele passou então a buscar formas legais na Justiça de realizar o sonho.

De acordo com o profissional, mesmo com o nome, ele não possui as modificações corporais com o intuito de parecer alguém do mal e inclusive é cristão. Para ele, a figura do ‘Diabo’ não é essa que está na imagem popular, mas sim um ser bonito.

Recomendados

A mudança de nome também ocorre para concluir uma etapa da vida do tatuador, que inclui mudança de hábitos e atitudes.

“O Michel foi uma pessoa que abandonou o pai no hospital até a morte, e então aprendi que existe uma dor maior do que a saudade, que é o remorso. Já o Diabão é a pessoa que cuidou de uma vizinha, uma senhorinha que no início demonstrava medo, mas depois se tornou minha ‘vozinha’”.

LEIA TAMBÉM: Com coleção de itens bizarros, ‘diabo’ dos EUA é condenado após comprar pedaços de corpo humano; entenda

“Aprendi muito com quem eu era e realmente me tornei uma outra pessoa”, conclui o rapaz, afirmando que agora se sente completo com a nova identidade.