Jeremy Lee Pauley, o ‘Diabão’ dos EUA, de 41 anos, foi condenado há dois anos de liberdade condicional por possuir um pedaço de carne humana em uma coleção de itens bizarros de sua propriedade. A condenação saiu na última terça-feira (4).

De acordo com o g1, as autoridades federais dos Estados Unidos descobriu, em junho de 2023, que Jeremy havia adquirido pedaços de corpos humanos de dois fornecedores.

O primeiro era um um homem do estado de Massachusetts, que havia comprado as peças do ex-gerente do necrotério da Escola de Medicina da Universidade de Harvard. Já o segundo fornecedor é uma funcionária de um necrotério do estado de Arkansas.

De acordo com a matéria, o ‘Diabão’ pagou milhares de dólares para a funcionária do necrotério de Arkansas.

Entenda a condenação

Pauley se declarou culpado em setembro de 2023, após admitir que fazia parte de um grupo que comprava e venda partes de corpos humanos roubados da Escola de Medicina de Harvard e de um necrotério do Arkansas.

No total, seis pessoas foram processadas pelo comércio de pele e pastes humanas na Justiça Federal da Pensilvânia.

Além do crime na Justiça Federal, o homem também foi processo pelo estado da Pensilvânia, onde mora, pelo crime de manusear um cadáver de forma repulsiva.

Jeremy Lee Pauley foi condenado por esse segundo caso.

Coleção bizarra

Ainda segundo o texto, Jeremy, que possui implantes na cabeça imitando chifres e o rosto tatuado, comprava e vendia itens esquisitos. Existe um mercado nos EUA com peças antigas utilizadas por curandeiros que se dizem paranormais, como animais taxidermizados (empalhados), etc.

Com coleção de itens bizarros, ‘diabo’ dos EUA é condenado após comprar pedaços de corpo humano; entenda Imagem: Facebook/Jeremy Lee Pauley

