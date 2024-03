‘Campeão do BBB’: foto de Davi é utilizada por traficantes para ‘aumentar a venda’ de drogas

Viralizou nas redes sociais um vídeo que mostra traficantes de uma comunidade de Niterói, no Rio de Janeiro, utilizando a imagem de Davi Brito, do BBB 24, para aumentar a venda de entorpecentes.

No registro, que foi compartilhado pela Vogue, é possível ver imagens do “produto” enquanto o “vendedor” mostra a imagem do participante do Big Brother Brasil fixada no saquinho que contém o entorpecente. A imagem escolhida, foi uma foto em que Davi aparece sorridente, dando a falsa impressão de “apoiar o produto”.

Conforme a reportagem, os traficantes estariam se aproveitando da popularidade de Davi com o público para tentar “atrair os clientes” para a compra da droga.

No áudio, é possível ouvir que até mesmo um slogan foi criado para o comércio dos saquinhos que possuem a foto do brother: “Campeão do BBB, campeão das vendas meus amigos”. Assista:

Traficantes do Comando Vermelho usam imagem de Davi Brito para vender drogas pic.twitter.com/ddXw8pDQAV — Salvador Notícia Oficial (@SalvadorNotcia2) March 8, 2024

Até o momento, a equipe de Davi não se manifestou sobre o ocorrido.

Popularidade no reality

Davi Brito é tido como um dos participantes favoritos a conquistar o título de Campeão do BBB 24. Após conquistar o público, o brother disparou no número de seguidores em suas redes sociais depois de se envolver em uma discussão recente com a modelo Yasmin Brunet.

Ao todo, Davi já é o participante da edição com o maior número de seguidores nas redes sociais, até mesmo entre participantes do camarote. No total, o brother já conta com 6,7 milhões de seguidores. Quem também segue como destaque entre os participantes do pipoca é Beatriz, que conta com 4 milhões de seguidores em suas redes.

Sem terem ideia da popularidade alcançada aqui fora, os dois participantes atualmente seguem na disputa pela liderança da semana em uma prova de resistência que já passa de 10 horas de duração.

