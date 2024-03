Vídeo: homem acidentado e dado como morto voltou à vida na Colômbia

Na tarde de terça-feira, 26 de março, ocorreu um acidente de trânsito nas proximidades do Centro Comercial Nuestro Bogotá, envolvendo um cidadão de 53 anos que foi atropelado por um carro que fugiu do local.

O particular do fato é que o indivíduo afetado foi declarado morto pelos paramédicos, mas quando a equipe de criminalística chegou, foi evidenciado que o homem ainda estava vivo, pois apresentava pequenos movimentos.

Isso fez com que as pessoas presentes no local do acidente de trânsito começassem a exigir aos trabalhadores da ambulância que se apressassem e levantassem o corpo para levá-lo rapidamente a um centro médico, pois, segundo eles, o homem estava há mais de uma hora sem receber assistência médica.

“Não valorizam a vida das pessoas”; “Que a vida prevaleça”; “Onde ele fez o curso?”, foram alguns dos gritos dos cidadãos para os paramédicos em meio ao que eles denunciam como um suposto caso de negligência.

Números de acidentes que continuam preocupando

De acordo com os dados publicados pelo Ministério dos Transportes, durante o ano de 2023, cerca de 8.405 pessoas morreram em acidentes de trânsito, um número menor em comparação com 2022; no entanto, ainda é preocupante que o ator viário mais exposto aos sinistros seja o motociclista.

Até o momento deste ano de 2024, com dados até fevereiro, segundo a Agência Nacional de Segurança Viária, houve 1.247 pessoas mortas em acidentes de trânsito em nível nacional, com uma redução de 4% em comparação com 2023 (1.252).

É importante destacar que nos relatórios, é destacado que o dia com maior incidência desse tipo de evento são os domingos.