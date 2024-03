Sem autorização mãe faz assinatura de revistas religiosas em nome da filha

O relato de uma mulher está dando o que falar no Reddit. Após um longo desabafo ela pediu por ajuda para conseguir lidar com a mãe, que segue assinando revistas religiosas em seu nome e enviando os exemplares para seu endereço.

Sem se identificar, a mulher conta que ela e a esposa foram surpreendidas quando receberam uma revista evangélica pelo correio. O que chamou atenção, além do conteúdo da embalagem, foi o fato de que o nome de sua esposa estava escrito errado. Ela decidiu perguntar para a mãe sobre a revista e foi informada de que era algo que “seus avós gostariam” que ela fizesse.

“Anos atrás eu percebi que a religião dos meus pais não era tudo aquilo que diziam ser e, depois de me formar na universidade, decidi deixar a igreja. Apesar disso eu continue recebendo diversas revistas e cartas religiosas em meu nome, mas achei que era a igreja que tinha deixado meu nome nos registros”.

“No ano passado eu e minha esposa casamos sem muito alarde e compramos uma casa. Por motivos de segurança, passamos nosso endereço para nossos pais e familiares próximos, não demos nosso endereço a mais ninguém além deles, então quando começamos a receber revistas religiosas eu estranhei”.

Ela ficou inconformada ao saber a verdade

A mulher explica que logo de cara estranhou o fato do nome de sua esposa estar diferente do que realmente é, passando a conter seu sobrenome, algo que elas não optaram por fazer legalmente. Diante do histórico, e do tipo de conteúdo da revista, a esposa da mulher logo apontou que deveria ser “coisa da mãe dela”.

“Questionei minha mãe e ela respondeu que meus avós, que já faleceram, queriam que eu recebesse aquela mensagem. Nenhum deles chegou a conhecer minha esposa então eu matei a charada e questionei minha mãe os motivos dela fazer isso como se fosse a vontade deles”.

“Depois de falar com minha esposa, nós decidimos ignorar o conteúdo do pacote, mas ficamos irritadas com o fato do nosso endereço estar sendo divulgado para instituições religiosas sem o nosso consentimento. Além disso, minha mãe está usando a memória dos meus avós para tentar me manipular e ultrapassar os nossos limites”.

“Esperei uns dias para responder minha mãe e quando o fiz deixei claro que não queremos nosso endereço sendo usado para fins religiosos e que ela não deve usar a memória dos meus avós daquela forma. Ela também não iria gostar se nós passássemos a enviar revistas Budistas para ela. Ao invés de pedir desculpas ela falou que era uma briga idiota e que ela tinha motivos para fazer isso por ser cristã. Desde então não tive mais notícias dela”.

Para os usuários do Reddit, a jovem agiu corretamente e não fez nada que não devesse ter feito.

“Se eu fosse você, assinaria uma revista de outra religião em nome da sua mãe e mandaria entregar na casa dela. Aposto que ela não iria gostar”, comentou uma pessoa.

“Vocês não fizeram nada de errado”, finalizou outra.