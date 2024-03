Jovem passa por mudança de sobrenome contra própria vontade e decide agir

Uma jovem compartilhou um relato no Reddit, revelando ter tido um acréscimo em sobrenome contra a própria vontade. Depois da mudança, ela resolveu tomar uma atitude que magoou sua mãe e o padrasto. Por meio do usuário u/HoldSalt4043, ela explicou sua decisão e o contexto.

“Meu sobrenome mudou quando minha mãe se casou com [meu padrasto] Mike. Eu tinha 10 anos na época. Meu pai morreu quando eu tinha sete anos. Minha mãe mudou o sobrenome e queria mudar o meu, mas eu disse não”, iniciou o relato na rede social.

Mesmo negando, a jovem contou que passou por um acréscimo de sobrenome naquele tempo. Por nunca ter desejado ter o sobrenome de seu padrasto, resolveu agir.

Recomendados

“Quando as pessoas me perguntam qual é o meu nome, digo o meu original sem a parte hifenizada. Na escola está em documentos oficiais e outras coisas, mas eu etiqueto minhas coisas sem o nome de Mike. Ainda me apresento com o nome original e peço aos professores que me chamem apenas pelo sobrenome original, o que eles fazem”, desabafou.

Leia mais:

Descoberta e frustração

Com o passar do tempo, a jovem foi descoberta pela mãe e pelo padrasto, causando mágoa em ambos.

“Ela ficou frustrada por eu me recusar a usar o nome. Disse que eles mantiveram o sobrenome do meu pai de boa fé e o mínimo que eu poderia fazer é usar o nome [do padrasto] completo”, desabafou a jovem.

“Ela disse que Mike tem sido muito bom para mim e tornou nossas vidas muito melhores e mais fáceis do que seriam se fôssemos apenas nós dois. Então eu poderia pelo menos não jogar o nome dele fora”, continuou.

Ao finalizar, a jovem revelou que Mike afirmou ter orgulho de chamá-la de filha, mas agir como se não carregasse seu sobrenome o machucou.