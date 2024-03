Homem fica intrigado com atitude da amiga de sua esposa e a expulsa de casa (Reprodução/Freepik - jcomp)

Um homem, de 30 anos, contou ter expulsado a amiga de sua esposa de casa, após a mulher apresentar um comportamento intrigante. O relato foi compartilhado no Reddit, por meio do usuário u/Enough_Cellist_2339.

“Sou casado com minha esposa, de 37 anos, e temos três filhos: uma menina de 12, um menino de 10 e um menino de 09″, iniciou o texto na rede social, contextualizando.

“Minha mulher tem um grupo de amigos de seis a oito pessoas, mas sua amiga principal é uma mulher chamada Christy. Não gosto muito da Christy, ela sempre dá alguma opinião sobre tudo. Se eu disser que a geladeira está vazia, por exemplo, ela vai dizer: “Tem gente que tem menos, não reclame”. Ela realmente me irrita e às vezes precisa calar a boca”, continuou o desabafo.

Expulsão inusitada após comportamento intrigante

As coisas estavam suportáveis entre o marido e a amiga da esposa até que a filha do casal recebeu o primeiro celular de presente. Após um acontecimento, a relação ficou balançada.

“Minha filha ganhou recentemente seu primeiro telefone, já que seu aniversário foi há alguns dias. Quando a amiga percebeu, ela começou a abrir a boca grande sobre por que é ‘má educação’ deixar uma criança de 12 anos ter um ‘dispositivo tão caro’ enquanto eu estava sentado no sofá, a alguns centímetros de distância dela”, escreveu o homem.

“E ela estva falando comigo, diretamente. Eu disse a Christy que sempre pode ir embora se tiver algum problema, e ela me perguntou com quem estava falando. Na minha própria casa”, indignou-se o homem.

“Falei a ela para levar consigo seus julgamentos até a porta e tomar cuidado para não olhar para trás. Christy foi embora e minha esposa me chamou de idiota pelo que eu fiz”, desabafou.

