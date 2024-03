“Como é que isso acontece? Estou com muito medo”: balanço brincando sozinho

Uma família da África do Sul ficou apavorada quando chegou com seus filhos pequenos para aproveitar um parque e passar um momento de lazer. Quando se aproximaram dos balanços, viram que um deles estava se movendo sozinho... e não era o vento, pois estava balançando constantemente.

Num vídeo gravado pelos pais, ouve-se a filha de quatro anos de Brian Ramburan a dizer “Como é que isso acontece? Estou com muito medo”.

O vídeo foi compartilhado pelo Mirror e obviamente se tornou viral, pois é possível ver o balanço se movendo como se alguém estivesse em cima.

Brian diz no vídeo "Ele está se movendo sozinho, não há ninguém". Eles passaram 20 minutos observando para ver se era apenas o vento, mas a força que o balanço estava fazendo era muito maior.

"O movimento do balanço era como se uma criança estivesse balançando nele. Olhamos ao redor e não vimos nenhuma criança ou ninguém por perto, então dirigimos até o estacionamento e o observamos por mais de 20 minutos", disse o pai.

Acrescentou de acordo com a fonte citada que "fiquei um pouco assustado e foi chocante porque estava com meus filhos. Queria ir ao balanço para verificar se pararia, mas minha família não me deixou. Eles estavam com medo".

Brian, que gravou o vídeo em 19 de dezembro de 2023, continuou: “Sempre acreditei no paranormal e sei que ele existe, mas é bom obter alguma evidência. As pessoas ficaram chocadas online e há diferentes pontos de vista, mas as pessoas podem ver que é real, eu suponho”.

Os seus amigos no Facebook, onde ele publicou o vídeo, mencionaram que também estavam desconcertados, e uma pessoa disse que teriam fugido se tivessem encontrado esse comportamento. Um segundo disse: "Alguém poderia tê-lo manipulado e fugido, ou talvez seja o espírito de uma criança?".