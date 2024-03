Vídeo: cobra caninana surpreende biólogo ao ser solta na natureza

A presença de cobras em áreas de casas é algo relativamente comum nas regiões próximas a mata. Desta forma, por mais que encontrar uma serpente possa ser assustador o recomendado é agir de forma calma e controlada para preservar a integridade do animal e das pessoas.

Em seu perfil do Instagram, o biólogo Christian Raboch Lempek compartilha imagens do dia a dia trabalhando com resgate de fauna. Um de seus vídeos recentes acabou viralizando após a interação do profissional com uma cobra caninana dar o que falar.

No vídeo, com a legenda “Pronto, sou uma árvore”, é possível notar o momento em que o profissional realiza a soltura de uma cobra Caninana sem peçonha em uma área de mata. Com ajuda dos instrumentos de manipulação adequados, ele tira a cobra do barril de transporte e se prepara para colocar o animal em uma árvore quando é surpreendido pela atitude da serpente.

Ao invés de ir em direção à mata, a cobra decide rastejar pelo braço e pelas costas do biólogo, chegando até mesmo a se apoiar nos ombros e pescoço de Christian, que age tranquilamente. Uma vez que ficou confortável, a cobra foi solta no local e pode ser vista rastejando tranquilamente em direção à natureza.

Como agir ao encontrar uma cobra?

Ao se deparar com um animal selvagem, a principal recomendação é não tentar interagir com o animal. Nestes casos, acione o serviço de emergências e informe sobre a situação, com isso uma equipe especializada será encaminhada para realizar o resgate e a soltura do animal em uma área de mata adequada.

Foi exatamente isso que aconteceu com uma cobra dormideira encontrada pendurada em meio as roupas de um varal. Uma vez acionado, o Grupo de Operações de Resgate compareceu ao local para remover a cobra com segurança e levá-la a uma área de mata onde pode ser solta sem qualquer intercorrência.

