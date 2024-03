Surpresa assustadora! Cobra dormideira é encontrada pendurada junto a roupas no varal

Uma descoberta assustadora foi feita por uma moradora de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Ao recolher as roupas do varal, a mulher se deparou com uma enorme cobra pendurada entre as peças.

Conforme publicado pelo G1, o Grupo de Operações de Resgate, GOR, foi chamado ao local para realizar a remoção segura da serpente.

Em declaração, a moradora explicou que foi ao varal para recolher as roupas e se deparou com a cobra pendurada em meio as peças. Em seguida, ela prontamente acionou as autoridades para realizar a remoção do animal sem correr riscos.

Segundo Carlos Alberto Rocha, biólogo do GOR, a cobra em questão era uma Dormideira que pode atingir até 82 centímetros de comprimento. Apesar de ter hábitos terrestres, este tipo de cobra também pode ser visto em árvores e tem sua alimentação baseada em lesmas e caramujos.

Remoção segura

A cobra em questão foi resgatada e solta em área de mata adequada. Para que procedimentos como este sejam feitos da forma correta, é necessário acionar os serviços de resgate para evitar riscos à pessoa e ao animal.

Segundo informado pelo GOR, este procedimento também garante que o animal seja recolhido e solto em seu habitat natural, evitando que ele seja ferido ou morto. Em grande parte dos casos, as espécies não oferecem riscos ao ser humano, mas acabam sendo mortas por medo ou falta de informação adequada sobre como agir nestas situações.

A preservação destes animais é importante para manter o equilíbrio natural. Em muitos casos, cobras se alimentam de ratos e sua presença na natureza garante que seja evitada uma superpopulação de ratos que podem ser nocivos à saúde humana.

Lembramos que, além disso, não é recomendado que pessoas sem experiência lidem com estes animais pois em alguns casos, que costumam ser minoria, as serpentes em questão podem ser de espécies peçonhentas e oferecer riscos à integridade das pessoas. Um resgate adequado por profissionais treinado é sempre a melhor saída.

