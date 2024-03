Momentos de tensão: vídeo mostra tratadores sendo perseguidos por gorila em zoológico dos EUA

Um vídeo viralizou nas redes sociais ao mostrar o exato momento em que dois tratadores ficam presos dentro de um recinto destinado a gorilas. O caso, registrado no zoológico de Forth Worth, no Texas, foi amplamente divulgado nas redes.

Conforme publicado pela revista Monet, visitantes acompanharam os momentos de terror vividos pelos dois tratadores, que precisaram correr para evitar um ataque do animal, conhecido por seu comportamento territorialista.

Enquanto os tratadores estavam desempenhando suas funções, Elmo, um gorila macho de dorso prateado, é visto enfurecido saindo de uma das ‘cavernas’ do recinto. Ele vai direto até uma das funcionárias que consegue sair por uma porta próxima do local onde realizava a manutenção.

Momentos de verdadeiro terror

O vídeo foi registrado por Ben White, um ex-oficial de segurança do zoológico. Segundo ele, na gravação vemos o primeiro tratador jogando um balde para o alto e “saindo correndo para dentro” de uma porta no local.

“Ela vai manter a porta aberta por um tempo, então você também a verá usando o rádio para se comunicar com outros tratadores”, explica White.

Posicionada na porta, a tratadora olha para o animal enquanto um outro funcionário está a poucos metros do gorila. Elmo então passa a observar o segundo funcionário, mas é distraído por um homem atrás de uma janela próxima.

Aproveitando os momentos de distração, a tratadora se reposiciona enquanto o gorila observa tudo com atenção. “É possível ver Elmo correndo e então vemos a segunda tratadora. Ela tenta distrair o gorila, se esconde atrás de uma árvore e ‘brinca de esconde-esconde’ com ele”.

Ele então se distrai novamente enquanto a tratadora consegue fugir em segurança. Ao final do vídeo é possível ver o gorila com o balde deixado pela tratadora. Ao todo, foram 2 minutos de tensão nos quais frequentadores do local acompanharam a fuga das tratadoras.

Em comunicado, o zoológico afirmou que o erro de um tratador fez com que a equipe entrasse no recinto do gorila sem saber que ele ainda estava no lugar.

“Graças a seu conhecimento e experiência eles lidaram com a situação com calma e conseguiram sair em segurança”.

