Irritado, homem revela os motivos pelos quais não paga mais pelo jantar de seus sogros

O relato de um homem está dando o que falar no Reddit. Em uma publicação de desabafo, ele revelou que decidiu parar de pagar pelo jantar dos pais de sua noiva. Segundo ele, sua escolha foi feita com base na atitude desrespeitosa que eles demonstraram em um restaurante de sua família.

Sem se identificar, o jovem de 23 anos conta que levou sua noiva e a família dela para jantar em um restaurante coreano de seu tio. No local, ele optou por pagar pela comida e bebida de todos, deixando apenas a gorjeta por conta dos familiares da mulher.

“Eu esperava que eles deixassem uma gorjeta generosa por não terem que se preocupar em pagar pelo jantar. No entanto, alguns dias depois, meu primo me disse que eles deixaram apenas 1 dólar de gorjeta!”.

“Fiquei chocado e desapontado, porque esse valor é praticamente um insulto, ainda mais considerando tudo o que fiz por eles. Conversei sobre isso com minha noiva, mas a família dela insiste em dizer que eles sempre deixam apenas 1 dólar como gorjeta quando saem”.

Ele tomou uma decisão

Diante da situação, o homem conta que informou a noiva que mudaria a forma como eles pagam pelos jantares. Por conta da postura dos pais dela, eles teriam que pagar pela própria comida nos próximos encontros.

“Ontem eles me questionaram se eu pagarei o jantar da próxima semana e eu disse que eles terão que pagar sozinhos, mas eles não levaram numa boa. Eles me acusaram de ser desrespeitoso e ingrato já que eles perdiam o tempo deles me vendo uma vez a cada duas semanas. Eles também falaram que como minha família tem condições financeiras melhores eu deveria pagar por tudo”.

“Minha noiva ficou ao meu lado pois também não gostou da atitude da sua família. Agora eles se recusam a falar comigo e estão tentando fazer minha noiva terminar o relacionamento”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, ele agiu corretamente e não poderia ter feito as coisas de outra forma.

“Você não deve nada a eles e ficou claro que estão querendo tirar vantagem pra cima de você”, comentou uma pessoa.

“Eu definitivamente não sairia para jantar com eles”, finalizou outra.