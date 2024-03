Vídeo mostra em detalhes o momento em que homem ajuda uma cobra a trocar de pele

A troca de pele das cobras é um processo natural e que acontece com uma certa frequência. Por suas particularidades, é comum que ele chame atenção e atraia a curiosidade das pessoas, algo que aumentou ainda mais com a legalização de algumas cobras como animais de estimação.

Um vídeo, publicado no Reddit, foi capaz de mostrar em detalhes o processo de troca de pele de uma cobra e chamou atenção dos usuários da plataforma visto que o animal recebeu a ajuda de um homem para finalizar a troca de pele com tranquilidade.

Nas imagens, compartilhadas na plataforma de tópicos, é possível ver a cobra deslizando para fora da antiga pele enquanto as mãos do homem auxiliam no processo. Ao mesmo tempo em que a pele antiga é retirada, é possível ver novamente o brilho das escamas da serpente.

⚠⚠ ATENÇÃO!! As imagens abaixo podem causar desconforto para algumas pessoas!!⚠⚠

Entenda a importância da troca de peles

Diferente de mamíferos e algumas outras espécies, as cobras e outros répteis seguem crescendo ao longo de sua vida, por conta disso a troca de pele é um processo natural e gradativo conforme o animal segue se desenvolvendo.

Apesar do nome causar um certo espanto, o procedimento de troca de peles é indolor e envolve apenas a camada mais superficial da pele destes animais. Esta camada, a epiderme, é uma proteção para as escamas e para a verdadeira pele do animal.

Por acompanhar o crescimento da cobra, é comum que um animal entre seu primeiro e terceiro ano de vida troque de pele a cada 4 ou 6 semanas, com o ritmo de mudanças diminuindo gradativamente ao longo da vida.

O processo de renovação da pele é completo, e envolve até mesmo as escamas que cobre os olhos da cobra. Desta forma, é possível saber que ela trocará de pele conforme a cor de seus olhos se torna esbranquiçada e a tonalidade do corpo passa a se tornar opaca. Durante este período, as cobras costumam perder um pouco da visão e se tornam mais sensíveis ao toque.