Mulher mais velha do mundo revela segredo: “afaste-se das pessoas tóxicas”

Na última segunda-feira, 4 de março, Maria Brayas apagou as velinhas por seus 117 anos. A mulher que nasceu na Califórnia (EUA) em 1907, mas passou toda a sua vida na Espanha, comemorou seu aniversário e se tornou a pessoa mais longeva do mundo, desfrutando de excelente saúde.

A filha dela, Rosa Moret, explicou que ela não foi hospitalizada, mas que com a idade, nos últimos tempos, perdeu a visão, a audição e, recentemente, também a memória, além da mobilidade, pois não consegue andar sozinha.

No entanto, Brayas mantém suas faculdades mentais intactas e ainda pode conversar com seus familiares, os únicos que a visitam, além do pessoal da residência onde vive.

O segredo de viver tantos anos

E obviamente todo mundo quer saber o que faz Maria Branyas para viver tanto e ainda ter uma boa qualidade de vida no dia a dia.

A mulher revelou que sua chave principal é seguir uma série de recomendações para se apropriar de sua tranquilidade. Assim, ela decidiu afastar-se de pessoas tóxicas, buscar relaxamento e não fazer dieta. Ela come um iogurte todos os dias.

“Uma dica: em uma época em que constantemente surgem dietas e alimentos milagrosos para o bem-estar e saúde, é necessário resgatar o iogurte; um alimento tradicional com inúmeras propriedades positivas para o organismo e que prolonga a vida”, destacou através de seu perfil no X (antigo Twitter).

Na verdade, no dia do seu aniversário, ela escreveu uma frase de Pere Casaldàliga: “a velhice é uma espécie de sacramento. Você perde a audição, mas sente mais, pois escuta a vida, não os ruídos... À luz da morte, a vida adquire um peso específico, mais definitivo”.

Maria Branyas também se tornou a sobrevivente de Covid-19 mais longeva do mundo, quando tinha 113 anos, em maio de 2020. Ela também sobreviveu a uma guerra civil, um terremoto e a um grande incêndio.