Mulher bate a porta na cara da cunhada e a manda “buscar apoio financeiro” em outro lugar

Um relato compartilhado no Reddit foi capaz de causar uma grande confusão entre os usuários da plataforma. Segundo uma mulher, devido a atitude “tradicional” de sua cunhada, uma decisão polêmica foi tomada.

Sem se identificar, a mulher conta que nunca se deu bem com a cunhada já que a irmã de seu marido sempre a considerou como uma “vergonha” para a família pelo fato dela trabalhar e ter “mais educação e um emprego melhor” que o marido.

“Ela sempre usa isso para tentar me envergonhar porque em sua cultura eles valorizam o oposto. Eles são imigrantes mexicanos e até recentemente minha cunhada morava no México com seu marido”.

“Dias atrás ela apareceu na porta da minha casa depois de fugir de sua casa com os 3 filhos. Nós moramos em uma casa pequena na Califórnia, enquanto meus sogros moram no Texas. Me surpreendi quando minha cunhada escolheu procurar por nós ao invés de seus pais”, revela.

Ela tomou uma atitude

Por conta da forma como a cunhada a trata, a mulher conta que se sentiu desconfortável com a atitude dela e tomou uma decisão imediata.

“Disse a ela para procurar outro ‘provedor’ longe da minha casa, porque não vou sustentar ela. Meu marido ficou sabendo, voltou para casa e eu disse que se ele quiser ele que vai pagar pela hospedagem e passagens dela e dos sobrinhos com seu próprio dinheiro. Agora ele e sua família estão irritados comigo”.

“Eu estou cansada! A irmã dele ficou me ofendendo por 10 anos com as baboseiras e reclamações por coisas como não fazer o prato para o meu marido. Eu nunca gostei dela e nem de seu ex-marido e não a quero na minha casa”.

“E não falo isso por ela não ter dinheiro, mas por causa da atitude de criticar meu ‘papel de esposa’. Agora a família do meu marido diz que ele deve me largar e ir para a casa deles no Texas, e eu disse a ele que se escolher a irmã ao invés de me defender e decidir não voltar para casa, as coisas dele estarão na rua para quem quiser pegar”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela agiu de forma reativa a atitude da cunhada.

“Você não errou ao se recusar a abrir a porta da sua casa para alguém que a criticou duramente nos últimos 10 anos”, comentou uma pessoa.

“Você sabe que se a recebesse em casa sua vida se transformaria em um inferno, não foi errado agir assim”, finalizou outra.