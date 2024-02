Cobra é encontrada dentro de sofá enviado para doação

A equipe de limpeza de uma loja de móveis usados ficou chocada ao fazer uma descoberta assustadora. Após receber um sofá para doação, eles encontraram uma enorme cobra dentro do estofado e ficaram ainda mais surpresos ao descobrir que os antigos donos não sabiam da presença do animal.

Conforme publicado pelo Daily Mail, o caso em questão aconteceu na região de Irvine, no Reino Unido e chocou tanto os trabalhadores da loja de móveis usados quanto os antigos donos do sofá, que não tinham a menor ideia de que dentro do móvel de sua sala existia uma cobra.

Na loja, que tem como objetivo reciclar móveis usados e gerar empregos para a comunidade local, itens de segunda mão costumam ser entregues com pequenas avarias e as vezes alguns itens escondidos que podem causar problemas para os trabalhadores e para os novos donos.

No entanto, desta vez eles afirmaram que viram “a alma deixar o corpo” depois que uma grande cobra píton caiu de dentro do estofado do sofá que eles reformavam.

Cobra mumificada é encontrada dentro do estofado de sofá. (Reprodução - Cunninghame Furniture Recycling)

Surpresa!

A imagem do corpo mumificado do animal foi compartilhada pela empresa em suas redes sociais. Por meio de seu porta-voz, Scott Mould eles revelaram que este tipo de cobra é normalmente adquirido como animal de estimação e que muitas vezes elas acabam se esgueirando para móveis e espaços escondidos dentro das casas.

“Nunca vimos algo desse tipo antes. Pessoas mantem estes animais como pets, mas o cliente que doou este sofá para nós confirmou ter comprado a peça de segunda mão e nunca teve cobras como animal de estimação. Provavelmente a cobra pertencia ao antigo dono do sofá e esteve escondida na espuma durante todo esse tempo”.

“Infelizmente estamos acostumados a linda com agulhas ou objetos cortantes, mas definitivamente não esperávamos por uma cobra! É algo incomum e estranho, não é algo sobre o qual eu gostaria de estar deitado ou sentado”.

“Essa experiência também nos ensina a comprar móveis e itens de segunda mão de locais sérios e que se comprometem com a manutenção e limpeza dos itens”, finaliza.