Mãe exige que a esposa de seu ex não chame sua filha de enteada

Após publicar seu relato no Reddit, uma mãe está buscando por apoio para conseguir lidar com a presença da esposa de seu ex-marido na vida da filha do casal. Segundo ela, a mulher está tentando forçar sua filha a aceitá-la no papel de madrasta sem nem sequer fazer por merecer.

Sem se identificar, a mãe explica que teve sua filha ainda muito jovem e que a menina agora está com 12 anos. Ao longo de sua infância a presença do pai biológico foi quase nula, sendo que o homem passou a maior parte do tempo preso.

“Conheci meu marido quando ela tinha 2 anos e desde então ela o vê como seu pai. O pai biológico, por sua vez, entrou e saiu da prisão e continuava usando drogas pesadas até 2 anos atrás. Após sua última saída, ele se casou com uma mulher mais velha, que é mais velha até mesmo que a própria mãe dele. Estou feliz que ele encontrou a felicidade”.

“Após sair da prisão e endireitar sua vida, ele me pediu para ter uma nova chance de fazer parte da vida da filha. Eu não o impedi e passamos a trabalhar nisso em um processo lento. Faz 1 ano que eles têm contato semanal e tudo vem fluindo bem, menos quando o assunto é a esposa dele”, revela.

Ela fez um pedido

A mãe explica que costuma enviar algumas fotos da filha para o pai, em um grupo no qual estão ela, o marido, o pai de sua filha e a esposa dele. No entanto, ela acabou descobrindo que a esposa de seu ex-companheiro decidiu se autodeclarar como sendo a madrasta de sua filha.

A revelação aconteceu depois que ela ouviu o relato de um amigo, que trabalha como recrutador e que recentemente entrevistou a atual esposa do ex-companheiro da mulher. Segundo o recrutador, após a entrevista inicial, enquanto conversavam sobre a vida pessoal dos candidatos, a mulher mostrou fotos da menina em seu celular e a apresentou como sendo sua enteada.

“Isso tudo aconteceu quando fazia apenas 2 meses que o pai da minha filha voltou a ter contato com ela. Eu nunca nem conheci a esposa dele pessoalmente, assim como ela também não conheceu minha filha. Eu achei a situação inapropriada e conversei com ela, ela se desculpou e seguimos”.

“Hoje ela compartilhou uma foto da minha filha nas suas redes sociais, colocou o nome dela na legenda e a apresentou como sendo sua enteada, e eu realmente ainda fiquei incomodada. Para minha filha essa mulher é uma estranha e quando se trata de títulos como este eu sinto que as coisas não podem ser assim”.

“Elas nunca se viram pessoalmente e por telefone se falaram apenas duas vezes, não quero fazer drama, mas quero poder expressar meus sentimentos e preocupações. Seria errado?”, questiona a mãe.

Para os usuários do Reddit, a situação é complicada já que a esposa do pai da menina é legalmente a madrasta dela.

“Sua filha é também a filha do marido desta outra mulher, logo ela é a madrasta da sua filha”, comentou uma pessoa.

“Entendo sua situação e seus receios, mas ainda assim sua filha é a enteada dela”, finalizou outra.