Influencer quer bater o próprio recorde e realizar 365 encontros em 2024

Annie Knight, conhecida como a mulher “mais ativa sexualmente da Austrália” quer bater seu próprio recorde em 2024. De acordo com a influenciadora, ela costuma dormir com 300 homens e mulheres durante o ano. Agora, a mulher de 26 anos pretende quebrar o recorde, chegando em 365 encontros.

“Eu costumava ir em três encontros por ano, essa é a razão para eu fazer isso. “Nunca fui muito de sair para encontros, então eu queria me dar esse incentivo. Não perco a conta porque publico reviews dos encontros na internet”, revela a jovem, segundo o ‘Daily Mail’.

“Minha meta é 365 homens em 365 dias”, disse Annie, que declarou estar “adiantada no cronograma”. “Acho que vou chegar em 365 antes do meio do ano se continuar nesse ritmo”.

Durante o Valentine’s Day, celebração do dia dos namorados em diversos países, que aconteceu na última quarta-feira (14), a mulher tinha planos de sair com dois homens diferentes.

“Tenho algumas ideias para essas 24 horas. Um dos meus ‘ficantes’ vai me levar para tomar café da manhã, e outro pediu para que eu deixe a tarde livre. Ele vai me levar em um encontro surpresa, e eu estou muito empolgada”, contou.

Criadora de conteúdo adulto

Knight também trabalha na área de marketing, mas acabou demitida quando a empresa descobriu que ela produzia conteúdo para o ‘OnlyFans’, uma das plataformas mais famosas de produção de conteúdo adulto.

A influenciadora disse que ganha cerca de mil dólares (cerca de R$ 4.965 na cotação atual) por dia produzindo fotos e vídeos para o site.

