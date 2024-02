Pai é criticado ao atender o desejo dos filhos e afirma: ‘É direito deles’

Um pai buscou por apoio no Reddit depois de se envolver em uma confusão com sua namorada. Segundo ele, a companheira precisa entender que seus filhos têm que ter a privacidade respeitada.

Sem se identificar, o homem conta que começou a namorar faz pouco tempo. Por conta do relacionamento os filhos dos dois passaram a conviver, mas nem tudo vem acontecendo de forma amigável.

“Eu tenho dois filhos, um menino de 10 anos e uma menina de 7. Ela é mãe de um menino de 3 anos que é autista. Isso é algo novo para mim e para meus filhos, então estamos fazendo o possível para entender as limitações dele”.

“Meus filhos são muito independentes e gostam de brincar cada um em seu quarto. Geralmente brincam de Lego ou algo relacionado com artes. Em várias ocasiões minha filha deixou o filho da minha namorada entrar em seu quarto e olhar as coisas, como suas canetinhas e outras coisas. Ele gosta apenas de observar as cores”.

O pai precisou interferir

O homem então revela que certo dia se surpreendeu ao saber que a filha precisou retirar o filho de sua namorada de dentro do quarto. Segundo ele, que soube do ocorrido pela companheira, após remover o menino do local a menina ainda trancou a porta.

“Minha namorada veio dizer que sentiu que a atitude da minha filha foi rude com seu filho, mas eu disse a ela que as crianças têm o direito de colocar limites quando o assunto é o quarto de cada uma delas. Todos precisam entender isso”.

“Este é o único espaço que eles têm para ficar sozinhos, eu também disse que meus filhos não são responsáveis por entreter ou tomar conta do filho dela, e que isso é algo que ela deve fazer”, finaliza o pai.

Para os usuários do Reddit, o homem realmente agiu como um pai ao proteger os interesses de seus filhos.

“Você fez o que deveria fazer. Sua namorada deve aprender que o filho dela é responsabilidade dele e não de seus filhos”, comentou uma pessoa.

“Crianças também precisam de seus espaços pessoais. Você agiu corretamente”, finalizou outra.