Filhas se revoltam após a mãe obrigá-las a irem a um casamento

Uma mãe solteira está enfrentando problemas para lidar com as meninas diante de uma viagem em família. Em uma publicação no Reddit, ela conta como o casamento de sua irmã acabou se tornando um problema para ela e as filhas.

Sem se identificar, a mãe conta que sozinha cuida de suas duas filhas, uma de 14 anos e a outra de 8. Por conta da idade das duas, a mãe decidiu que as três viajariam para a Espanha durante os dias em que será celebrado o casamento de sua irmã. No entanto, as meninas não ficaram animadas com a ideia.

“O casamento da minha irmã vai ser no nosso país de origem e a maior parte da minha família vai participar da celebração. Toda viagem vai durar aproximadamente 4 dias, sendo que no último dia nós vamos fazer alguns passeios”.

“Bom, minhas filhas disseram que não querer ir ao casamento e nem a viagem porque, nas palavras delas, vai ser chato. Acontece que eu entendo a situação delas, mas infelizmente não temos uma alternativa que me possibilite atender a vontade delas”, revela a mãe.

As filhas não gostaram de saber disso

A mulher então explica que não consegue se sentir segura em deixar as filhas sozinhas e que deixar de ir ao casamento não é uma opção para ela. Com isso, a única alternativa é levar as meninas.

“A família toda já foi avisada de que nós vamos ao casamento, e todos estarão presentes na celebração, com isso não tem quem possa ficar com as meninas. Meus amigos também não estão disponíveis na data em questão e concordaram que levar elas é a minha única opção já que são novas demais para ficarem sozinhas em casa por tanto tempo”.

“Minha filha mais velha praticamente implorou para ficar em casa e prometeu que não vai se comportar mal, mas eu não quero deixar uma adolescente de 14 anos e uma criança de 8 anos sozinhas por quatro dias enquanto eu viajo para a Europa”!

“Agora elas estão irritadas comigo e minha filha mais velha diz que sou incapaz de confiar nela. Elas então estão dizendo que eu tenho que perder o casamento da minha irmã para ficar com elas se essa é a única alternativa. Eu acho que é insanidade perder o casamento da minha irmã por esse motivo e disse a elas, que agora estão extremamente bravas. Eu deveria apenas ficar em casa e perder o casamento?”, questiona a mãe.

Para os usuários do Reddit, ela está correta em sua decisão.

“As idades que você informou são de crianças que devem ficar sob cuidados parentais. Você não está errada”, comentou uma pessoa.

“Elas são crianças, não adultas. Logo, não tem o que opinar sobre ir ou deixar de ir ao casamento”, finalizou outra.