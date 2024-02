Jovem se revolta ao saber que os pais usaram seu dinheiro para pagar o carro do irmão

O relato de uma jovem de 15 anos, com um sonho ambicioso, comoveu leitores do Reddit na manhã desta sexta-feira, dia 09 de fevereiro. Em um desabafo, a adolescente conta que foi comunicada pelos pais de que todo o dinheiro economizado por ela seria utilizado para pagar as contas de seu irmão mais velho.

Sem se identificar, a jovem conta que seu irmão mais velho recentemente conseguiu um empréstimo no banco para comprar um carro novo. Apesar de ter conseguido o dinheiro, o jovem não tem um trabalho fixo e nenhuma fonte de renda por ainda estar cursando a faculdade.

“Eu sei que meu irmão está tentando se virar agora que saiu de casa, mas eu luto pelo meu sonho de ser piloto de avião desde que me lembro. Sei que o treinamento é caro, então toda oportunidade que tenho de guardar algum dinheiro eu agarro”.

“Esse valor vai para uma conta bancária e envolve desde economias ao dinheiro que consigo trabalhando como babá e ajudando em um café aqui na cidade em que moro”, revela a adolescente.

Ela ficou inconformada com a decisão dos pais

Duas semanas atrás, a jovem explica que soube sobre a nova aquisição do irmão e que, ao saber que ele estava com problemas para pagar pelo empréstimo, se ofereceu para entregar o currículo dele em alguns estabelecimentos da região.

“Na noite passada, meus pais disseram que vão usar o dinheiro da minha conta para pagar pelo empréstimo do meu irmão e eu fiquei furiosa. Eu gritei com eles e os chamei de idiotas. Disse que eles não se preocupam comigo e que nunca apoiam os meus sonhos porque sou a única garota na família”.

“Desde então não falei mais com eles, mas sinto que todo trabalho que eu tive foi tirado de mim e que agora nunca conseguirei realizar meu sonho. Antes disso eu me dava bem com meu irmão, e sei que ele não agiu assim querendo me prejudicar, mas continuo revoltada com meus pais por sua decisão”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, a jovem tem todo direito de estar revoltada e deve buscar saber se existe alguma forma de evitar que o dinheiro seja retirado de sua conta.

“Sinto muito por seus pais se comportarem dessa forma. Você parece ser mais madura que os dois juntos. Comece a esconder seu dinheiro em outro lugar”, comentou uma pessoa.

“Meus pais fizeram a mesma coisa comigo quando entrei na faculdade. Eles só admitiram anos depois quando se divorciaram e começaram a culpar um ao outro”, finalizou outra.