Sogra exige que a nora largue o emprego para virar dona de casa

O desabafo de uma mãe no Reddit levou diversas pessoas a debater sobre como o papel da mulher é visto em diferentes culturas. Por meio de sua história, a mãe revelou como está precisando lidar com o julgamento cultural de sua sogra diante do fato de que ela se recusou a pedir demissão do emprego para cuidar de sua casa.

“Eu sou engenheira especializada em cibersegurança, e meu marido é médico residente. Há dois anos nós tivemos nosso primeiro filho e agora estou à espera do segundo. Enquanto minha família tem a mente aberta, a família do meu marido é mais tradicional e acredita que mulheres com filhos não devem trabalhar fora de casa”.

“Por ter recebido apoio de sua família, meu marido acabou tendo menos débitos estudantis que a maioria dos médicos, então notei que eles estão usando isso como uma forma de indicar que eu deveria pedir demissão do meu trabalho para cuidar somente do meu marido e filhos. Não quero deixar meu emprego visto que eu recebo um bom salário, tenho bons benefícios e consigo manter a maior parte das contas de casa enquanto meu marido ainda cresce em sua carreira”, revela.

“Minha tia, que é dona de casa, recebe um pagamento para cuidar do meu filho mais velho e está disposta a fazer o mesmo com o mais novo assim que minha licença maternidade acabar. Então não vejo motivos para me demitir”.

A sogra não pensa da mesma forma

Apesar de ter motivos para não sair do emprego, a mulher revela que outras mães também criticam sua postura. As maiores críticas, inclusive, são feitas pela mãe de seu marido.

“As tarefas domésticas são todas feitas por diaristas, então nós dois apenas nos alternamos cozinhando e aproveitando o tempo livre em família. Para minha sogra, isso é completamente errado pois em sua cultura eu deveria estar cuidando do meu marido e filhos como forma de demonstrar meu amor por eles”.

“Recentemente ela veio jantar em nossa casa e me elogiou pela comida, mas ficou completamente irritada quando eu revelei que meu marido fez o jantar porque chegou em casa antes de mim. Eu expliquei a ela que não vou deixar de trabalhar e que todo o valor que economizamos mensalmente é destinado ao futuro dos nossos filhos”.

“Não vou deixar um valor cultural antiquado mudar a minha visão e o que busco para o futuro deles. Isso acabou ofendendo minha sogra, mas meu marido disse que nós já conversamos sobre isso antes e que eu continuaria trabalhando se quisesse. Apesar de estar feliz com minha escolha, me sinto mal porque todos ao redor dizem que sou uma mãe ruim por não pedir demissão e ficar em casa com meus filhos”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente ao defender seus interesses.

“Você não está errada por defender seu ponto de vista. Apenas acho que existiam outras formas de lidar com a situação”, comentou uma pessoa.

“Algumas mulheres gostam de trabalhar então elas devem trabalhar. Essa é uma escolha pessoal e situacional”, finalizou outra.