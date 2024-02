Borboleta ‘misteriosa’ com número 88 nas asas é encontrada em Dois irmãos e espécie tem detalhe revelador

Uma borboleta incomum foi encontrada em Dois Irmãos, Região Metropolitana de Porto Alegre, por um casal dentro de casa. O inseto revelava o número 88 estampado nas asas, pertencente à espécie Diaethria clymena, também conhecida por “borboleta 88″. Relato extraído do portal G1.

A borboleta, que também é comum nas regiões da Mata Atlântica, como essa área do Rio Grande do Sul, foi encontrada morta por Rosilei Cavalheiro. Sua surpresa pelo número nas asas do inseto foi evidente no primeiro instante:

“Nunca tinha visto uma borboleta parecida com esta, é muito elegante, perfeita. Parece que realmente alguém desenhou o 88 em suas asas. É encantadora!”, disse Rosilei.

Detalhe revelador da “borboleta 88″

Após o encontro do casal com a borboleta, detalhes sobre o inseto foram revelados. De acordo com o biólogo Aluizio Verdinho, a espécie ocupa outras áreas de Cerrado, além das regiões de Mata Atlântica.

O verdadeiro motivo de seus desenhos nas asas está relacionado com um mecanismo de defesa do inseto:

“Essa camuflagem se chama ‘mimetismo’, que é quando a espécie predada se assemelha a uma espécie venenosa ou um predador. O desenho de suas asas é uma camuflagem, aparentando algum animal ou um predador. Normalmente essas ‘pinturas’ se assemelham a olhos. Para um possível predador delas, pode colocar em dúvida se é a presa ou não”, explica o biólogo.

O ressurgimento dessa espécie nas áreas encontradas tem relação com a diminuição das ações humanas em tais territórios. Elas são mais ativas ao longo do dia e preferem horários mais quentes.

Mesmo com seu nível de desconhecimento, o biólogo afirma que a espécie sequer pode ser considerada rara, bem como não corre risco de extinção. O inseto conta com 6 cm de envergadura, se classificando como uma espécie de pequeno porte.