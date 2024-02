Noiva é criticada por se recusar a convidar a cunhada para ser sua madrinha

O desabafo de uma noiva está causando diversas críticas no Reddit. Cansada das cobranças de uma de suas cunhadas, ela decidiu revelar os motivos de ter convidado apenas uma das irmãs de seu noivo para ser sua madrinha no casamento.

Segundo ela, o relacionamento entre o casal começou há 8 anos, quando os dois ainda estavam na mesma escola. Desta forma, foi uma surpresa quando os dois viajaram juntos no final do ano e ela recebeu o pedido de casamento.

Desde então, a noiva está empenhada em planejar seu grande dia e para isso contou com o apoio de algumas pessoas especiais, entre as quais uma das irmãs de seu noivo não foi incluída.

“Ela tem a mesma idade que eu e desde o começo do meu relacionamento com ele fez questão de inventar mentiras na escola. Nós nunca nos demos bem então quando escolhi minhas madrinhas optei por pessoas que sempre foram próximas a mim. Acabei convidando minha irmã, minha prima, algumas amigas e a irmã mais nova do meu noivo, com quem me dou bem. Eu excluí a outra irmã propositalmente”.

“Quando ela descobriu, óbvio que tentou virar a situação a seu favor. Ela disse que estava cansada de eu sempre ser uma ‘drama queen’ e eu disse que ela ainda seria convidada para o casamento, mas que eu realmente não a queria como madrinha porque não somos próximas”.

Ela ficou inconformada com a atitude da cunhada

A noiva ainda sentiu necessidade de explicar para a cunhada os motivos de não a ter convidado para ser uma das madrinhas do casamento, mas logo se arrependeu de até mesmo tentar fazer isso. Diante da explicação, a cunhada afirmou que a noiva segue agindo de forma imatura por algo que ela “nem mesmo sabe se foi verdade”.

“Eu realmente sei que as mentiras e declarações falando mal de mim foram feitas por ela. Mas já estava cansada e disse que eu sou a noiva, logo posso fazer o que quiser no meu casamento”.

“Depois disso eu acabei me questionando se realmente estou agindo da forma correta. Fico pensando se não é a hora de passar por cima do passado agora que vou dar esse grande passo que é o casamento. Ela sempre vai ser minha cunhada e a tia dos meus filhos, então não sei se deveria levantar uma bandeira de paz”.

“Por outro lado, quero somente pessoas que torcem por mim ao meu lado. É meu único casamento e quero que seja perfeito. A minha visão de perfeito não a tem como madrinha. Meu marido está ao meu lado, mas não sei como agir”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela está correta em sua decisão.

“Ela fez bullying com você durante toda sua vida escolar, sua decisão foi correta e sensata”, comentou uma pessoa.

“Chame sua cunhada para uma conversa e esclareça os boatos e tudo mais. Depois avalie se realmente vale a pena convidá-la para ser uma madrinha”, finalizou outra.