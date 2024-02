Noiva quebra regra de casamento “sem crianças” e sogra fica inconformada

Um caso inusitado está causando uma leve discussão no Reddit. Enquanto algumas noivas lidam com a pressão da família contra um casamento sem crianças, esta noiva está sendo pressionada para não convidar seus familiares menores de idade para o dia de seu casamento.

Sem se identificar, a noiva conta que ela e seu noivo, o qual chama de Max, estão com o casamento marcado para o próximo mês de novembro. Apesar de tudo correr bem com os preparativos, ela está passando por momentos complicados envolvendo parte da família de seu companheiro.

“Eu venho de uma grande família colombiana. Todos somos próximos e tenho várias crianças entre os parentes que serão convidados para o casamento. Eu amo todas e não consigo ver meu casamento ou qualquer evento familiar sem elas”, conta.

“Por outro lado, a família do meu noivo é relativamente pequena. No caso deles existe uma espécie de ‘regra’ pela qual as crianças só são convidadas para grandes eventos como Natal, Páscoa e seus próprios aniversários. Todas as outras festas são completamente livres de crianças”.

Ela quebrou a regra

A noiva conta que a grande confusão envolvendo seu casamento começou quando os convites da celebração foram enviados. Na ocasião, os noivos não incluíram a observação “sem crianças” no convite.

“Não colocamos que crianças não seriam permitidas no casamento, porque elas serão. Teremos aproximadamente 13 crianças convidadas com idades entre 5 e 17 anos”.

“Minha sogra logo ligou para tentar esclarecer a situação e perguntou se eu avisei minha família que crianças não seriam permitidas no casamento, eu precisei explicar novamente a ela que crianças serão permitidas e bem-vindas”.

“Ela ficou irritada e depois de alguns dias nos encurralou com uma tia e duas primas do meu marido dizendo que essa é uma tradição familiar e que crianças não devem ir a eventos com álcool. Além disso, ela também falou que o pai do meu noivo está pagando por metade do casamento e que eles não querem crianças arruinando tudo. Para finalizar, ela disse que estavam esperando a oportunidade de curtir um dia sem crianças e que estamos estragando isso”, finaliza a noiva.

Em uma atualização, ela explica que aparentemente o sogro não compartilha da mesma ideia da esposa e que até mesmo chegou a receber um pedido de desculpas feito por ela.

Para os usuários do Reddit, ela está certa em manter o casamento da forma que acha que ele deve ser.

“Por um momento eu achei que o casamento era da sua sogra. Você está certa em seguir da forma que deseja”, comentou uma pessoa.

“Seu casamento, suas escolhas. Seu sogro pode retirar a ajuda, mas seria besteira da parte dele”, finalizou outra.