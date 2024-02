Ele exige que o namorado se livre dos cães e justifica: ‘Não gosto do cheiro deles’

Um caso inusitado está causando pequenas discussões do Reddit. Por meio de uma publicação anônima, um usuário da plataforma relatou ter pedido ao companheiro para encontrar um novo lar para seus cães pois “não suporta o cheiro deles”.

Sem se identificar, o homem conta que seu namorado é tutor de dois cães que sempre foram criados no quintal do apartamento em que moram.

“Ele os adotou antes mesmo de me conhecer e eu nunca tive problemas com isso até irmos morar juntos no apartamento. Aconteceu de precisarmos colocar os cães para dentro de casa por conta de uma manutenção no quintal. A caixa d’água e os canos precisaram passar por reparos e foram dois dias com eles dentro do apartamento”.

“Não tive opção por conta da situação, mas o cheiro dos animais realmente me incomodou. Eles simplesmente fizeram xixi e cocô por todo apartamento, em todo lugar que conseguiram”, comenta.

Ele recebeu um ultimato

Continuando seu relato, o homem conta que depois que os reparos foram feitos os cães voltaram a sua vida no quintal, porém o cheiro residual na casa ainda o deixou completamente enjoado.

“Eu quase vomitei um dia e meu namorado disse que se eu não consigo lidar com os cachorros então preciso viver em outro lugar. Eu fiquei inconformado e irritado, nós brigamos e depois de algum tempo ele se desculpou”.

“Agora o dono da casa disse ao meu namorado que os cães precisam ir embora porque os vizinhos passaram a reclamar do cheiro. Ele veio me contar isso hoje cedo e eu disse a ele para seguir as orientações do proprietário do apartamento e encontrar um novo lar para os cães”.

“Ele disse que adotou os cães antes de me conhecer e que se eu não consigo lidar com eles, então não tem espaço para mim em sua casa. Eu estou trabalhando em outro país desde novembro e essa situação toda me incomoda ainda mais porque volto para casa neste mês”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, se os animais cheiram mal ao ponto de incomodarem a vizinhança, o tutor está fazendo algo muito errado.

“Isso não é normal para um cão! Eles precisam de passeios e atenção constante, não parece que eles estão recebendo isso”, comentou uma pessoa.

“Seu namorado nem mesmo se importou de treinar os animais para usar o banheiro de forma adequada ou, aparentemente, nem se preocupa em dar banho neles? Eles realmente precisam de um tutor que se importe com eles”, criticou outra.