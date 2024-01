Pai discute com filho após ser cobrado para tomar providências sobre a traição da esposa

Um pai foi criticado no Reddit depois de revelar os motivos pelos quais colocou seu filho, de 12 anos, de castigo. Segundo ele, além de se comportar mal na escola, o menino se recusa a respeitar a mãe.

Sem se identificar, o pai conta que é completamente apaixonado pela esposa, e que seus sentimentos pela mulher foram até mesmo capazes de superar uma traição.

Conforme seu relato, os dois são casados há 15 anos, mas nos últimos três anos ele descobriu que a companheira esteve em um relacionamento extraconjugal.

“Quando nosso filho tinha 8 anos ela começou a ter um affair com outro homem. Eu não sabia disso. O relacionamento deles durou por 3 anos até que meu filho me contou sobre isso. Aparentemente, ele presenciou a mãe levando o amante para nossa casa logo no início do relacionamento entre eles, e ficou com medo de me contar antes”.

“Foi um ano difícil desde que descobri tudo isso. Primeiro eu lidei com o cara e depois eu e minha esposa tivemos um longo período de conversas para entender o que a levou a buscar por outro homem. Para finalizar, trocamos de cidade, empregos e tudo mais. Agora vivemos novamente uma vida tranquila e feliz”, revela o homem.

O filho não parece pensar o mesmo

Seguindo com sua história, o homem conta que as coisas complicaram devido a alguns comportamentos inadequados do filho. A última confusão aconteceu quando o jovem entrou em uma grande discussão com a mãe.

“Aparentemente a professora do meu filho chamou minha esposa para conversar sobre alguns comportamentos inadequados dele na escola. Quando eles chegaram em casa, minha esposa o repreendeu por suas atitudes e ele começou a se defender dizendo que a professora entendeu tudo errado”.

“Ele se recusou a ouvir qualquer coisa e, quando eu interferi defendendo minha esposa ele ficou quieto. Depois de algum tempo, minha esposa o colocou de castigo em seu quarto e ele imediatamente retrucou dizendo que ele não era o amante dela para ela mandar nele”.

“Eu fiquei completamente irritado com isso e, além de colocá-lo de castigo no quarto, tomei seu videogame, celular e dinheiro da mesada. Quando ele perguntou o motivo do castigo, expliquei que a vida pessoal da mãe dele não diz respeito a ele”, finalizou o pai.

No entanto, os usuários do Reddit não tiveram a mesma percepção que ele.

“Sua esposa fez seu filho acobertar um caso de 3 anos e você ainda acha que ele está errado? Seu filho não respeita a mãe pelas ações dela, e também não vai respeitar você por sua atitude”, comentou uma pessoa.

“A vida do seu filho virou do avesso por causa dos problemas familiares entre você e sua esposa”, finalizou outra.