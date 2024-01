Homem decide dar os dados do pai biológico de seu filho como presente de aniversário

Traição é algo capaz de desestabilizar até mesmo as pessoas mais calmas. Em um relato recente, publicado no Reddit, um homem compartilhou como decidiu se vingar de sua ex-companheira e “presentear” seu “filho” após descobrir a verdade sobre a paternidade da criança.

Sem se identificar, o homem conta que estava em um relacionamento com a ex-namorada há anos e que, ao descobrir que seria pai, registrou prontamente o filho sem nem mesmo estar casado com a companheira.

No entanto, a situação da família mudou completamente quando ele descobriu que foi traído pela companheira, e que o filho na realidade não era seu.

“Foi em dezembro de 2022 que descobri que ela me traiu, então decidi fazer um teste de paternidade e descobri que tudo na minha vida era uma mentira. Eu terminei o relacionamento e me mudei para um apartamento levando comigo todas as coisas que eu tinha comprado durante o nosso relacionamento, incluindo itens, presentes e brinquedos do meu antigo filho”.

“Vendi todas as coisas ou dei de presente para alguns parentes, mas infelizmente, diante do tribunal, não consegui reverter o registro do filho da minha ex. O juiz entendeu que o tempo para retirar a declaração de paternidade, que é de 5 anos, tinha expirado e que alguém teria que pagar pela pensão do menino”.

Ele tomou uma decisão

Segundo o homem, as coisas mudaram de cenário quando uma nova lei estadual foi implementada falando sobre “paternidade fraudulenta”. Com base nela, ele conseguiu reverter o registro do filho de sua ex, e se isentar da obrigatoriedade de pagar pensão.

“Acontece que eu estou me sentindo mal por pegar todas as coisas e simplesmente ir embora sem uma explicação. Então, como ele faz 7 anos neste ano, pensei em dar a ele o nome de seu pai biológico como um presente de aniversário”.

“Meus parentes acham que isso é exagero da minha parte e vingativo, mas estou convencido de que é a melhor coisa a se fazer. Ele não tem ideia de quem é seu pai e a mãe não vai contar. Não quero que ele pense que eu simplesmente o abandonei porque eu queria. Ele merece saber a verdade”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, ele vai estar completamente errado se agir dessa forma com o menino.

“Você criou o menino por seis anos, então você é o pai dele independente da certidão de nascimento ou do teste de DNA. Cresça, faça terapia e supere isso”, comentou uma pessoa.

“Seria completamente errado da sua parte agir dessa forma. Você já fez coisas erradas e terríveis desde que soube da traição, não faça mais essa, supere”, finalizou outra.