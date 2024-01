Mulher é acusada de ser uma ‘péssima mãe’ por anunciar seu retorno ao trabalho

Uma mulher buscou por apoio no Reddit depois de se envolver em uma discussão com o marido por conta de sua volta ao trabalho após a licença maternidade. Segundo ela, o companheiro a está acusando de ser uma “péssima mãe” por conta de sua decisão de não deixar o emprego.

Sem se identificar, a mulher revela que recentemente ela e o marido deram as boas-vindas à primeira filha do casal. Quando eles decidiram aumentar a família, os dois fizeram planos para que um deles estivesse sempre ao lado da filha durante os primeiros anos de vida da menina.

“Eu sou advogada e tenho a maior renda da família, então decidimos que eu retornaria ao trabalho e meu marido ficaria em casa com nossa filha até ela crescer um pouco mais”.

“Minha bebê tem um pouco mais de 2 meses e planejo voltar da licença maternidade nos próximos meses, mas na última semana meu marido me falou que prefere que eu peça demissão do meu emprego e fique cuidando da bebê em tempo integral para que ele possa cuidar da família do ponto de vista monetário”, revela a mãe.

Ela se recusa a aceitar

A mulher explica que assim que soube da intenção do marido se mostrou contra a decisão dele, e apresentou seus argumentos informando que antes mesmo da filha nascer os dois já tinham um acordo sobre o assunto. No entanto, não foi o bastante.

“Disse a ele que amo meu emprego e carreira como advogada e que minha renda mensal é maior do que a dele, enquanto ele ganha pouco e detesta seu emprego. Além disso, reforcei que antes mesmo de termos nossa bebê chegamos ao acordo de que eu trabalharia e ele ficaria em casa”.

“Ele reagiu me acusando de ser uma péssima mãe e isso me deixou completamente magoada. Eu estou lutando muito contra esse tipo de sentimento e essa sensação. Foi ideia dele aumentar a família e ele disse que estaria feliz em ser um pai que fica em casa. Não entendo o motivo dele mudar de ideia agora”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, essa pode ter sido a verdadeira intenção do marido desde o princípio.

“Parece que ele veio planejando isso antes mesmo de vocês terem o bebê, ele nunca pensou em deixar o emprego para cuidar da filha”, comentou uma pessoa.

“Não largue seu emprego! Isso pode interferir no seu futuro e no futuro da sua filha. Como você tem uma carreira bem estabelecida parece que ele está apenas querendo te manipular”, finalizou outra.